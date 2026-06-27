中国の国産ストレージシステムがIO500ランキングで首位を獲得

ドイツ・ハンブルクで開催された国際スーパーコンピューティング会議2026（ICSC2026）で24日、最新のIO500ランキングが発表された。中国のスーパーコンピューターメーカー中科曙光のParaStorF9000オールフラッシュストレージシステムが本番環境向け全ノードおよび10ノードの両方で首位を獲得した。人民日報アプリが伝えた。

大規模人工知能（AI）クラスターにとって、ストレージシステムの重要性はますます高まっている。極めて高い同時アクセス負荷と膨大なデータスループットが求められる環境において、ParaStorF9000は計算ノードに対して継続的かつ安定的にデータを供給し、大規模クラスターの高効率な運用を支えている。2月に国家スーパーコンピューティング・インターネット中核ノードの建設が始動して以来、ParaStorF9000はすでに実際の生産現場環境に投入され、継続的な改良と最適化が進められている。

このシステムは数万枚規模のアクセラレータカードを備えたクラスターで1年以上にわたり安定稼働しており、大規模言語モデルの訓練、科学計算、データ分析などの重要なシナリオを支えている。AI訓練向けに特化して開発されたストレージシステムとして、ParaStorF9000は1000枚規模から10万枚規模までのアクセラレータカード・クラスターに対応するラック単位の納入ソリューションを提供できる。また、1000億パラメータ級の大規模言語モデルの導入時間を半減し、クラスターの学習効率を50％向上させることを可能にしている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）