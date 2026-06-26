YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が、「フランス人が日本の田舎で衝撃を受けたこと」と題した動画を公開しました。動画では、フロリアンが京都府南部に位置する南山城村を訪れ、豊かな自然や歴史、特産のお茶に触れる様子を紹介しています。

フロリアンは村の美しい川や緑の景色に圧倒され、「もっと日本を旅しておけばよかったと、自分に腹が立つ」と感動をあらわにします。案内人とともに巡ったパワースポット「恋志谷神社」では江戸時代の柳生藩との歴史的な繋がりを学び、続く「高山ダム」では雄大な景色を満喫。移動中の車内では、世界的な抹茶ブームにより「ドバイから直接『1トン売ってくれないか』と電話がかかってくる」という茶農家の驚きのエピソードも飛び出しました。

また、地域活性化の拠点として活用されている「旧田山小学校」を訪問。昔の面影がそのまま残るノスタルジックな校舎や、植物で昆虫を形作った繊細なアート作品、郷土資料室の展示などを興味深く見学します。その後立ち寄った道の駅では、村の特産品や名物の抹茶ソフトクリームを堪能しました。

最後にフロリアンは、「村の雰囲気にとても感動しました。もっと日本の田舎を旅してみたいです」と大満足の様子で締めくくりました。日本の田舎ならではの奥深い魅力が詰まった動画は、週末の小旅行やドライブの行き先を決めるヒントになりそうです。

YouTubeの動画内容

00:51

南山城村の絶景に感動「もっと日本を旅しておけばよかった」
03:38

縁結びと学問の神様「恋志谷神社」を参拝
06:03

茶農家へのドバイからのオファーに驚き
08:06

昔の面影が残る「旧田山小学校」を見学
11:37

道の駅で特産品と絶品抹茶スイーツを堪能

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