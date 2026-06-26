サバシスターが、ボディケアブランド「シーブリーズ」の新CMソングとして書き下ろした新曲「君が笑うほど夢中に夏っ！」を本日リリースした。

本作は、夏ならではの高揚感や夏を謳歌しようと意気込むワクワクを詰め込んだ、爽やかなロックナンバーだという。夏の暑さを吹き飛ばすような爽快感溢れるエネルギッシュなバンドサウンドと、思わず口ずさんでしまうポップさが融合し、まさにこれからの季節にぴったりな“真夏の一曲”に仕上がっているとのことだ。

さらに、同曲のMVも公開された。映像では、青空が広がる晴天のスケートボードパークを舞台に、メンバーが爽やかかつ熱量たっぷりに演奏を披露している。老若男女のスケートボーダーたちも登場し、楽曲の持つスピード感と見事にシンクロした、抜群の疾走感を放つ映像作品が完成したという。

https://youtu.be/EuOPRMJ7_cU

サバシスターは9月から新企画＜Buddy Up!!!＞の開催も発表している。「相棒」や「親友」を意味する“Buddy Up”という名を冠した本企画は、メンバーが”はじめましては友達に”、“友達とはもっと仲良くなる”をテーマとし、東名阪に加えメンバーの地元である新潟、仙台をめぐる。NEEがゲストの東京・渋谷 Spotify O-EAST公演、Chilli Beansがゲストの大阪城野音公演は、6月27日10時よりチケット一般発売が開始される。その他会場のゲストについては追って発表となるので、続報を楽しみに待っていてほしい。

◾️「君が笑うほど夢中に夏っ！」

2026年6月26日 配信リリース

配信：https://sabasister.lnk.to/MuchuNatsuPR

◾️＜サバシスター presents Buddy Up!!!＞

INFO：https://sabasiter.com ▼サバシスター presents Buddy Up!!! 渋谷編

2026/9/4（金）渋谷 Spotify O-EAST w/NEE

OPEN 18:00 / START 19:00 2026/10/14（水）渋谷 CLUB QUATTRO ゲスト後日発表

OPEN 18:00 / START 19:00

チケット：\4,800

Info：ハンズオン・エンタテインメント ▼サバシスター presents Buddy Up!!! 大阪城野音編

2026/9/23（水・祝）大阪城野外音楽堂 w/Chilli Beans.

OPEN 16:00 / START 17:00

チケット：\5,500

Info：キョードーインフォメーション ▼サバシスター presents Buddy Up!!! 名古屋編

2026/10/10（土）名古屋 DIAMOND HALL ゲスト後日発表

OPEN 17:00 / START 18:00

チケット：\4,800

Info：サンデーフォークプロモーション ▼サバシスター presents Buddy Up!!! 地元編

2026/11/15（日）仙台 GIGS ゲスト後日発表

OPEN 17:00 / START 18:00 2026/11/25（水）新潟 LOTS ゲスト後日発表

OPEN 18:00 / START 19:00

チケット：\4,800

Info:ジー・アイ・ピー（仙台公演）/ キョードー北陸チケットセンター（新潟公演）