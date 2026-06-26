YouTubeチャンネル「漢方養生指導士ロン毛メガネ」が、「むくみやすい人、“ここ”詰まっています｜体の“下水道”を整えるセルフケア」と題した動画を公開した。動画では、指輪が入らない、靴がキツいといったしつこいむくみの原因と、それを解消するための手軽な経絡マッサージを紹介している。



動画の冒頭でロン毛メガネさんは、むくみの原因が水の飲み過ぎではなく、体内の下水道にあたる「三焦経（さんしょうけい）」という経絡の詰まりにある可能性を指摘した。三焦は五臓六腑の一つで、水代謝を司っていると解説。ここが詰まると「体の排水がうまくできない」ため、むくみだけでなく、肩こり、頭痛、ニキビなどの肌トラブル、生理の乱れにもつながるという。



続いて、この排水機能をスッキリさせるマッサージ方法を実演。腕にボディクリームやオイルを塗り、薬指の付け根から前腕の外側を通って肘へ、さらに上腕の正中線から肩のやや後ろ側、首の根元へと少し力を入れてマッサージを行う。首まで到達したら同じルートを戻る動作を、左右の腕で5～10往復ずつ行う。ポイントは肌をなでるのではなく「少し力を入れてマッサージする」ことで、痛気持ちいい程度の強さを意識する。



マッサージを行うタイミングは、気血の巡りがスムーズになり睡眠に良い影響を与えるため、寝る前がおすすめだ。また、終了後は3～5分ほど休憩し、温かい白湯を飲んで老廃物の排出を促すようアドバイスしている。さらに効果を高めるコツとして、マッサージ前にホットタオルで腕全体を温めたり、終了後に腕を伸ばすストレッチを取り入れたりすることも提案した。



体が冷えやすい人や胃腸が弱い人、デスクワークで運動不足の人は特に経絡が詰まりやすい傾向にある。まずはこのマッサージを3週間ほど継続し、むくみのないスッキリとした体を目指してみてはいかがだろうか。



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