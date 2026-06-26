日本人のマッチョクリエイター「マッソー」が、YouTubeチャンネル「マッソーTrip」で「#マッソー #Vlog #韓国旅行 #korea #마쏘」と題した動画を公開しました。関西国際空港から韓国の清州（チョンジュ）へ向かう一人旅VLOGで、行き当たりばったりの展開から、地元民おすすめの絶品ローカルグルメに出会う様子が収められています。



動画は、初めて行く場所で「胸がムキムキしております」と興奮気味のマッソーが、関西国際空港から清州へ出発するシーンからスタートします。前席の赤ちゃんに笑われながらのフライトを経て、無事に清州国際空港へ到着。電車がなかったためバスで移動することになり、目に優しい田園風景を楽しみます。しかし、ホテルまで向かう予定が、プロテインを我慢できずにオチャン（梧倉）という街で途中下車してしまいます。



無事にコンビニでプロテインを一気飲みし、「ごちそうさマッソー！」と全回復したマッソー。お腹が空いたため、現地の人に「清州で一番美味しいお店」を直接聞き込みします。親切な男性から、今いる場所がオチャンであることや、大きな交差点を左折すると美味しい焼肉屋がたくさんあることを教えてもらいます。その中でも有名な「ソソッカルビ（石焼カルビ）」のお店「クボン石カルビ」をおすすめされ、早速足を運びます。



無事にお店に到着し「ソソッカルビ」を注文。甘辛いタレで味付けし炭火で焼いた牛カルビ料理で、熱々の鉄板に乗って提供されます。食べ方を聞くとサンチュが食べ放題だと教えてもらい、お肉と一緒におおきな葉っぱに包んで実食。一口食べると目を輝かせ、「ウマッソー！」と大絶賛しました。さらに、主食のポジションを奪うほどの量のおかずも並び、大満足の食事タイムとなりました。



偶然立ち寄った街で、地元の人との温かい交流から美味しい名店にたどり着く展開は、地方旅ならではの醍醐味です。韓国への旅行を計画する際は、ソウルだけでなく地方都市まで足を延ばし、ローカルグルメを堪能してみてはいかがでしょうか。



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