YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が、「【離乳食】常識を疑え！5ミリ角が引き起こす窒息事故のメカニズム」を公開した。お口と姿勢の専門家であるまい先生が、離乳食における「5ミリ角」の食材が引き起こす窒息事故のリスクについて解説している。



離乳食後期になると「5ミリ角に刻んで与える」と指導されることが多いが、まい先生はこれに警鐘を鳴らす。赤ちゃんの気道は「ストローぐらい細い」ため、5ミリ角の食材がそのまま入り込むと非常に危険だと指摘する。さらに、自分の口の大きさを知り、飲み込めるサイズに噛み砕くという「経験値」が不足している赤ちゃんは、小さな食材でも丸飲みしてしまう傾向があると語る。



特に、汁物などに混ざった5ミリ角の食材は、母乳やミルクで培った「飲む」感覚のまま流し込んでしまうため、誤嚥のリスクが高まるという。また、嚥下を助ける舌圧が十分に発達していない場合、肩や頭を動かして代償的に飲み込もうとする姿が見られると説明。その結果、気道と食道を分ける喉のスイッチが「誤差を起こしやすくなる」とメカニズムを解説した。まい先生は、バナナなどの柔らかい食材を使って、自分で一口大をかじり取る感覚を育てることが重要だと説く。



安全に離乳食を進めるための目安として、まい先生は「ハイハイが上手くできる」という身体の粗大運動と口腔機能の連動性を挙げた。お腹が上がり、ハイハイができるようになると、舌の動きも発達してくるという。単に月齢やマニュアルに頼るのではなく、子どもの身体と口の発達状態をよく観察することが、窒息事故を防ぐ第一歩であると結論づけた。



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