勝村政信・峯村リエ・朝井大智ら実力派キャストが『名探偵のままでいて』参戦 主題歌は平井大「名残花」に決定
吉川愛が主演する7月17日スタートのドラマ『名探偵のままでいて』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の主題歌が、平井大が本作のために書き下ろした「名残花（なごりばな）」に決まった。また、追加キャストとして、勝村政信、峯村リエ、朝井大智、大朏岳優の出演が発表された。
【写真】『名探偵のままでいて』主題歌を歌う平井大
『このミステリーがすごい！』大賞・第21回大賞を受賞した小西マサテルの同名小説を初映像化する本作は、孫娘が持ち込む“謎”を認知症の祖父が解き明かす、異色の“安楽椅子探偵ミステリー”。
物語の主人公は、ミステリー好きの小学校教諭・楓（吉川）。彼女にミステリーの面白さを教えてくれたのは、元小学校校長で、亡き両親の代わりに自分を育ててくれた、大好きな“祖父”（奥田）だった。しかし71歳の今、祖父は“レビー小体型認知症”を患っており、彼の目には時折、現実のものではない不思議な光景が映っていて…。
そんなある日、身の回りで起きた不可思議な出来事について話したところ、祖父に驚きの変化が…。ミステリーの話題になると、祖父はまるで目の前に真相が浮かび上がっているかのように、あざやかに謎をひもといてみせるのだ。その姿は、さながら論理を積み重ねて真実を導く名探偵のよう。以来、楓は日々舞い込んでくる日常ミステリーや事件を祖父のもとへ持ち込むようになり、2人は硬軟さまざまな謎に挑んでいくことに…。
主題歌に決まった平井大の「名残花」は、「いつか忘れていってしまうのかな？ あなたがいた景色も その優しさも」「日和の隙間に おもかげ見つけ」など、楓や祖父の心情をなぞるかのような切ない歌詞の、美しくもエモーショナルなミディアムバラード。
平井は「季節が巡り、景色が変わっても、変わらず自分の中に咲いている想い」をこの楽曲にこめたことを明かし、「そんな感情の花を日常の中で感じられるように。この物語にそっと重なり、観てくださる皆さんの心にも優しく咲いてくれたら嬉しいです」とメッセージを寄せている。
追加キャストとして、勝村政信が演じるのは、言語聴覚士の久喜。発声のリハビリや喉の筋肉のマッサージのため、祖父のもとを定期的に訪問する久喜は、娘のことを目に入れても痛くないほど溺愛しており、何かと“娘自慢”を繰り広げるため、祖父から“親バカさん”という愛称で呼ばれている。毎回、祖父とテンポのよい会話を繰り広げ、楓が見るに介護チームの中でもとくに祖父との相性の良さを感じる人物でもある。
峯村リエが演じるのは、前髪を短めに切りそろえたボブスタイルがトレードマークのチーフヘルパー・山村。その髪型から“おかっぱさん”というあだ名でよばれる彼女は、祖父が現実ではない光景を見ているときもそれを否定することなく、根気よくつきあってくれる優しさの持ち主。日々、包み隠さず祖父の様子を伝えてくれることから、楓は彼女に厚い信頼を寄せ、祖父にとってはもちろんのこと、楓にとっても心の支えとなっている存在だ。
朝井大智は、理学療法士・国枝として登場。国枝の実家がバニラビーンズにこだわったソフトクリーム店を営んでおり、彼自身からもバニラのいい香りが漂うことから、祖父がつけたのが“ソフトクリーム屋さん”というあだ名。リハビリ中は転倒しないよう祖父に寄り添うのはもちろん、楓の家事をさりげなく手伝うなど、実直な好人物を朝井が爽やかに演じる。
大朏岳優が演じるのは、刑事・我妻（吉沢悠）の後輩・城之内。我妻からは“ジョー”というニックネームで呼ばれ、2人は強い信頼関係で結ばれているようだが、城之内は祖父の推理力を疑っており、時折、失礼な態度も…？ しかし、それは仕事熱心がゆえのこと。我妻を慕う若き熱血漢を大朏が演じる。
そして、主人公・楓役の吉川愛、祖父役の奥田瑛二らが続々とクランクインを迎えた。
吉川の最初の撮影は、“図書教諭”である楓の職場、小学校の図書室での一場面。「『名探偵のままでいて』、本日クランクインとなりますーー！」とスタッフの声がかかると、《座長》吉川はキュートな“ガッツポーズ”を見せたあと、一礼して笑顔に。ボーダーのＴシャツにエプロン姿、髪を後ろでコンパクトにまとめ、すっかり“ミステリー好きの小学校教諭・楓”になりきった吉川の明るい笑顔と笑い声が現場を癒し、和やかなムードに包まれたクランクインとなった。
同じタイミングでクランクインを迎えた同僚教師・岩田役の高松アロハも「よろしくお願いします！」とあいさつし、空手の“押忍ポーズ”でみなぎるやる気を表現していた。
一方、小学校の廊下でクランクインを迎えた奥田瑛二。小学校校長だった祖父の現役時代を思い浮かべる楓の回想シーンからのスタートで、スタッフに「祖父役の奥田瑛二さんです！」と紹介されると、一歩前に踏み出してスタッフに丁寧に頭を下げた奥田。袖をまくった白いシャツに紺色のベストを着用し、背筋をシュッと伸ばした立ち姿で風格を漂わせながらも、このシーンで共演する子役の挨拶をあたたかいまなざしで見守っていた。
金曜ナイトドラマ『名探偵のままでいて』は、テレビ朝日系にて7月17日より毎週金曜23時15分放送（一部地域を除く）。
※平井 大のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■平井 大
季節が巡り、景色が変わっても、変わらず自分の中に咲いている想いがある。
そんな感情の花を日常の中で感じられるように。
この物語にそっと重なり、観てくださる皆さんの心にも優しく咲いてくれたら嬉しいです。
【写真】『名探偵のままでいて』主題歌を歌う平井大
『このミステリーがすごい！』大賞・第21回大賞を受賞した小西マサテルの同名小説を初映像化する本作は、孫娘が持ち込む“謎”を認知症の祖父が解き明かす、異色の“安楽椅子探偵ミステリー”。
そんなある日、身の回りで起きた不可思議な出来事について話したところ、祖父に驚きの変化が…。ミステリーの話題になると、祖父はまるで目の前に真相が浮かび上がっているかのように、あざやかに謎をひもといてみせるのだ。その姿は、さながら論理を積み重ねて真実を導く名探偵のよう。以来、楓は日々舞い込んでくる日常ミステリーや事件を祖父のもとへ持ち込むようになり、2人は硬軟さまざまな謎に挑んでいくことに…。
主題歌に決まった平井大の「名残花」は、「いつか忘れていってしまうのかな？ あなたがいた景色も その優しさも」「日和の隙間に おもかげ見つけ」など、楓や祖父の心情をなぞるかのような切ない歌詞の、美しくもエモーショナルなミディアムバラード。
平井は「季節が巡り、景色が変わっても、変わらず自分の中に咲いている想い」をこの楽曲にこめたことを明かし、「そんな感情の花を日常の中で感じられるように。この物語にそっと重なり、観てくださる皆さんの心にも優しく咲いてくれたら嬉しいです」とメッセージを寄せている。
追加キャストとして、勝村政信が演じるのは、言語聴覚士の久喜。発声のリハビリや喉の筋肉のマッサージのため、祖父のもとを定期的に訪問する久喜は、娘のことを目に入れても痛くないほど溺愛しており、何かと“娘自慢”を繰り広げるため、祖父から“親バカさん”という愛称で呼ばれている。毎回、祖父とテンポのよい会話を繰り広げ、楓が見るに介護チームの中でもとくに祖父との相性の良さを感じる人物でもある。
峯村リエが演じるのは、前髪を短めに切りそろえたボブスタイルがトレードマークのチーフヘルパー・山村。その髪型から“おかっぱさん”というあだ名でよばれる彼女は、祖父が現実ではない光景を見ているときもそれを否定することなく、根気よくつきあってくれる優しさの持ち主。日々、包み隠さず祖父の様子を伝えてくれることから、楓は彼女に厚い信頼を寄せ、祖父にとってはもちろんのこと、楓にとっても心の支えとなっている存在だ。
朝井大智は、理学療法士・国枝として登場。国枝の実家がバニラビーンズにこだわったソフトクリーム店を営んでおり、彼自身からもバニラのいい香りが漂うことから、祖父がつけたのが“ソフトクリーム屋さん”というあだ名。リハビリ中は転倒しないよう祖父に寄り添うのはもちろん、楓の家事をさりげなく手伝うなど、実直な好人物を朝井が爽やかに演じる。
大朏岳優が演じるのは、刑事・我妻（吉沢悠）の後輩・城之内。我妻からは“ジョー”というニックネームで呼ばれ、2人は強い信頼関係で結ばれているようだが、城之内は祖父の推理力を疑っており、時折、失礼な態度も…？ しかし、それは仕事熱心がゆえのこと。我妻を慕う若き熱血漢を大朏が演じる。
そして、主人公・楓役の吉川愛、祖父役の奥田瑛二らが続々とクランクインを迎えた。
吉川の最初の撮影は、“図書教諭”である楓の職場、小学校の図書室での一場面。「『名探偵のままでいて』、本日クランクインとなりますーー！」とスタッフの声がかかると、《座長》吉川はキュートな“ガッツポーズ”を見せたあと、一礼して笑顔に。ボーダーのＴシャツにエプロン姿、髪を後ろでコンパクトにまとめ、すっかり“ミステリー好きの小学校教諭・楓”になりきった吉川の明るい笑顔と笑い声が現場を癒し、和やかなムードに包まれたクランクインとなった。
同じタイミングでクランクインを迎えた同僚教師・岩田役の高松アロハも「よろしくお願いします！」とあいさつし、空手の“押忍ポーズ”でみなぎるやる気を表現していた。
一方、小学校の廊下でクランクインを迎えた奥田瑛二。小学校校長だった祖父の現役時代を思い浮かべる楓の回想シーンからのスタートで、スタッフに「祖父役の奥田瑛二さんです！」と紹介されると、一歩前に踏み出してスタッフに丁寧に頭を下げた奥田。袖をまくった白いシャツに紺色のベストを着用し、背筋をシュッと伸ばした立ち姿で風格を漂わせながらも、このシーンで共演する子役の挨拶をあたたかいまなざしで見守っていた。
金曜ナイトドラマ『名探偵のままでいて』は、テレビ朝日系にて7月17日より毎週金曜23時15分放送（一部地域を除く）。
※平井 大のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■平井 大
季節が巡り、景色が変わっても、変わらず自分の中に咲いている想いがある。
そんな感情の花を日常の中で感じられるように。
この物語にそっと重なり、観てくださる皆さんの心にも優しく咲いてくれたら嬉しいです。