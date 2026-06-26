「単なるいたずらでは済まされない」経産省キャリアの悪質ななりすまし。ネット犯罪に対する認識の甘さを元刑事が一刀両断

元警視庁刑事が明かす世田谷一家殺害事件の壁。防犯カメラ不在と「国際協力の難しさ」が及ぼす影響

鹿児島県霧島市で男児が行方不明に…元警視庁刑事が語る「空白の3分間」と「5歳児の予測不可能な行動」の怖さ