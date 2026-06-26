YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「必見!! 良いのに空いてる超穴場!! | 初めてのディズニー・クルーズ・ライン Day 3 Vol.3」を公開しました。動画では、ディズニークルーズでの充実した3日目の様子から、絶品グルメや感動のエンターテインメント、さらには船上花火をゆったり楽しめる穴場スポットまで紹介しています。



日中はデッキを散策し、ピザレストラン「Pizza Planet」や「Wheezy's Freezies」のソフトクリームを満喫。その後、バー「Tiana's Bayou Lounge」を訪れ、おしゃれな貸切状態の空間で1リットルサイズの特大ビールとふわふわのベニエを堪能する様子が収められています。



ウォルト・ディズニー・シアターでは、新作ミュージカル「Remember」を鑑賞。『WALL-E』がストーリーの軸となる本格的なステージに「本当に感動しました」と大絶賛しています。ディナーでは「Pixar Market Restaurant」へ足を運び、分厚く柔らかい「ローストプライムリブ」などに舌鼓を打ちました。



夜のハイライトは、ディズニークルーズならではの船上花火「The Lion King: Celebration in the Sky」です。前方は混雑する一方、後方は空いており「船の煙突など一部を入れて見る花火が魅力的」と後方の穴場スポットを解説。ライオン・キングの音楽とともに打ち上がる大迫力の花火に感動する姿が印象的です。



広大なクルーズ船だからこそ味わえる極上のエンターテインメントやグルメの数々は、ディズニークルーズの旅行計画を立てる上で大いに参考になりそうです。翌日に予定されているキャラクターグリーティングの様子も待ち遠しいですね。



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