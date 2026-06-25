¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡È°ÛÎã¤ÎÈ¯É½¡É¡¡¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¤·¤ÆÄûÀµ¡×¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð
ÀµÌÚ¤¬¥ì¥Õ¥È¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø8¹æÀèÆ¬ÃÆ¡¢¾ÞÉÊ¤ò½ä¤Ã¤ÆÆóÅ¾»°Å¾
¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 8¡¼5 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê24Æü¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¸«¤»¤¿¡È¿è¤ÊÂÐ±þ¡É¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï24Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡£½é²ó¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¤¬¡¢¥ì¥Õ¥È¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÂÇµåÂ®ÅÙ188¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê8¹æÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇµå¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÄ¾¸å¡¢¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥¿¥¤ ËÀ¥é¡¼¥á¥ó¥Ý¡¼¥ë¤ËÄ¾·â¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¥Þ¥ë¥¿¥¤¥é¡¼¥á¥ó1Ç¯Ê¬¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¡¢ÀµÌÚ¤Ë¤Ï¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Íâ25Æü¡¢¤³¤Î°ìÈ¯¤ò½ä¤Ã¤ÆµåÃÄ¤«¤é¡È°ÛÎã¤ÎÈ¯É½¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¤ë¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢¥Þ¥ë¥¿¥¤ ËÀ¥é¡¼¥á¥ó¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÍ¤Ó¤·¤ÆÄûÀµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¾ÞÉÊ¼è¤ê¾Ã¤·¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥¿¥¤¤Î¡Ö¥¹¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¤²¹¾ð¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀµÌÚ¤¬µÏ¿¤·¤¿ÂÇµåÂ®ÅÙ¡Ö188¥¥í¡×¤Ë°ø¤ó¤Ç¡¢188¿©Ê¬¤Î¥Þ¥ë¥¿¥¤¥é¡¼¥á¥ó¤¬µÞ¤¤çÂ£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëµÞÅ¸³«¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÈ¿±þ¡£¡ÖÃ¯¤¬¾å¼ê¤¤¤³¤Èw¡×¡Ö¤ä¤«¤Þ¤·¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤êÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¥Þ¥ë¥¿¥¤ºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë