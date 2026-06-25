北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）、米ダラススタジアムでスウェーデンと激突する。試合前日の24日（同25日）にダラスで行なわれたサポーターの決起イベントに、森保一監督がサプライズ登場。ファンからは「むちゃ士気上がりますね」といった声があがっている。

ダラス中心部のハーウッドパークに設置された特設ステージに指揮官が降り立った。日本代表の黒いTシャツ、ジャージ姿の森保監督は、日本代表のサポーターズグループが開催した決起イベント「ULTRAS2026 in DALLAS」にサプライズで参加した。

試合前日にもかかわらず、現役時代に共に“ドーハの悲劇”などを戦った元日本代表・ラモス瑠偉氏と共に登壇。サポーターに共闘を呼び掛けた指揮官に、X上のファンも驚きの声をあげている。

「マジで来たんか。フットワーク軽いなぁｗ」

「とんでもないサプライズ」

「12人目の選手に敬意と感謝の気持ちをもって鼓舞するのも代表監督の大切な役目」

「明日試合なのに決起集会に登場は草」

「行きたかった仕事め」

「これはむちゃ士気上がりますね がんばれ現地組」

「準備が出来ている以上データとにらめっこより生の熱さを感じた方が魂が揺さぶられるんだろう」

「森保さんの人柄が出てるなー 明日は勝とう」

「これは盛り上がるなぁ」

日本は現在、1勝1分けの勝ち点4でグループ2位。スウェーデン戦で勝つか引き分ければ、自力での1次リーグ突破となる。



（THE ANSWER編集部）