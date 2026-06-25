運命の南アフリカ戦、エースのソン・フンミンが先発から外れる

サッカーの北中米ワールドカップは24日（日本時間25日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグA組の韓国―南アフリカ戦が行われている。試合前に驚きを与えたのが、韓国のスタメンに主将のソン・フンミン（LAギャラクシー）の名前がなかったこと。韓国紙も「誰も予想できなかった」と驚きの声を上げている。

韓国は引き分け以上で、自力での決勝トーナメント進出が決まる大一番。ホン・ミョンボ監督が選んだのは主将のベンチスタートだった。この大会は2試合続けて3-4-2-1のワントップで先発したもののノーゴール、いずれも後半早い段階で退いていた。

韓国の記者にも驚きの展開だったようで「スポーツ京郷」は「誰も予想しなかったソン・フンミン、ベンチスタート…ホン・ミョンボの勝負手か、それとも裏目か」という記事を掲載している。

「北中米ワールドカップの決勝トーナメント進出が懸かった最後の大一番で、ホン・ミョンボ監督は最も大胆な選択を下した。誰もが先発出場を予想していたキャプテンのソン・フンミンをベンチに座らせ、イ・ジェソンまでスタメンから外して攻撃陣を大幅に変更したのだ」と報じている。

ソン・フンミンを後半の切り札として活用するメリットを伝える一方で「リスクも決して小さくない。ソン・フンミンは依然、韓国の攻撃陣において最も脅威となる選手だ。グループリーグの2試合で攻撃展開の中心的な役割を担い、相手のディフェンスを引きつける存在感だけでもチームに大きな影響を与えていた」と見ている。

「今回の勝負手は、結果によって評価が極端に分かれる」として、もしこれがハマり、後半に投入したソン・フンミンが得点することでもあれば「今大会最高の神の一手として絶賛される可能性がある」一方、「結果が伴わなければ、批判はさらに激しくなる」ともしている。



（THE ANSWER編集部）