モロッコがC組2位で決勝トーナメント進出！ ハイチに4発逆転勝利…サイバリが3戦連発
前回大会でアフリカ勢初のベスト4進出を果たし、強豪国の仲間入りを果たしたモロッコ。今大会も初戦でブラジル代表と引き分け、2戦目でスコットランド代表を1−0で下すなど上場の滑り出しとなっている。この日もアクラフ・ハキミやブライム・ディアス、イスマエル・サイバリらがスタメンに名を連ね、連勝とグループ首位通過を目指す。一方、52年ぶりの出場となったハイチは連敗ですでに敗退が確定。最後の試合で歴史的な勝ち点を得ることができるだろうか。
43分にウィルソン・イシドールがボックス外から強烈なミドルシュートを突き刺すも、ハイチのリードは束の間。45＋1分、敵陣右サイドのスペースへ抜け出したハキミのマイナスの折り返しにサイバリが巧みに合わせ、再び同点とした。
後半もモロッコが攻め続けるが、なかなか得点が奪えないまま時計の針が進んでいく。ハイドレーションブレイク明けにはサイバリやB・ディアス、アユーブ・エル・カービが途中交代でピッチを後に。主力選手を休ませた中、78分にハキミの右CKをシャディ・リアドがフリックし、最後は途中出場のソフィアン・ラヒミがネットを揺らした。さらに89分にはラヒミのライン際からの折り返しをジェシム・ヤシンが押し込み2点差とする。
試合は4−2で終了。モロッコは最終節でスコットランドを下したブラジルと勝ち点「7」で並んだが、得失点差によって2位での決勝トーナメント進出が決まった。ラウンド32では日本代表が所属するグループFの首位通過チームと対戦する。
【スコア】
モロッコ代表 4−2 ハイチ代表
【得点者】
0−1 10分 ヤシン・ブヌ（オウンゴール／ハイチ代表）
1−1 39分 アクラフ・ハキミ（モロッコ代表）
1−2 43分 ウィルソン・イシドール（ハイチ代表）
2−2 45＋1分 イスマエル・サイバリ（モロッコ代表）
3−2 78分 ソフィアン・ラヒミ（モロッコ代表）
4−2 89分 ジェシム・ヤシン（モロッコ代表）
【ゴール動画】モロッコが2度のビハインドを跳ね返して逆転勝利！
ハイチ🇭🇹が今大会初ゴールで先制！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 24, 2026
悲願のワールドカップ初勝利へ向け最高のスタート🔥
🏆️#FIFAワールドカップ グループC
🆚モロッコ×ハイチ
📱#DAZN ライブ配信中
※6/26 8:00「日本×スウェーデン」戦は登録不要で無料ライブ配信！#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/om8j4YQzgS
モロッコが同点に追いつく！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 24, 2026
ゴール前のこぼれ球にハキミ🇲🇦が反応しネットを揺らす⚽️
🏆️#FIFAワールドカップ グループC
🆚モロッコ×ハイチ
📱#DAZN ライブ配信中
※6/26 8:00「日本×スウェーデン」戦は登録不要で無料ライブ配信！#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/addpwDsVnJ
衝撃のゴラッソ炸裂⚡️⚡️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 24, 2026
イシドル🇭🇹の豪快ミドルでハイチが勝ち越し🔥
🏆️#FIFAワールドカップ グループC
🆚モロッコ×ハイチ
📱#DAZN ライブ配信中
※6/26 8:00「日本×スウェーデン」戦は登録不要で無料ライブ配信！#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/7FRSBizb5c
モロッコ🇲🇦が再び同点に！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 24, 2026
絶好調サイバリが3試合連続ゴール🔥
🏆️#FIFAワールドカップ グループC
🆚モロッコ×ハイチ
📱#DAZN ライブ配信中
※6/26 8:00「日本×スウェーデン」戦は登録不要で無料ライブ配信！#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/HqP0KSTlmx
モロッコ🇲🇦がついに逆転！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 24, 2026
CKから最後はラヒミが押し込む⚽️
🏆️#FIFAワールドカップ グループC
🆚モロッコ×ハイチ
📱#DAZN ライブ配信中
※6/26 8:00「日本×スウェーデン」戦は登録不要で無料ライブ配信！#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/Er3OBswKpb