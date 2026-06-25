浜町の小さなドアの奥、元『ひらまつ』シェフが作る硬派なフレンチ定食

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浜町のフレンチ定食店『chez otake（シェ オオタケ）』です。

小さなドアの向こうで名店仕込みのシェフが腕を振るうフレンチ定食

下町洋食が息づく日本橋界隈にあって、ここは少し趣が違う。

メニュー構成は、山盛りのサラダと食べ応えのあるメインディッシュという硬派な定食スタイル。味付けもいたってシンプルだが、調理の確かさ、食材の選び方にもフレンチで培った技量を感じさせる。

前菜、美桜鶏（みおうどり）のロースト、バゲット2000円、グラススパークリング1000円

『chez otake（シェ オオタケ）』（料理）前菜、美桜鶏（みおうどり）のロースト、バゲット 2000円 （ドリンク）グラススパークリング 1000円 鶏もも肉1本が丸ごとこんがりとオーブンでローストされた迫力の一皿。付け合わせのキャベツとほうれん草もたっぷり。前菜はゆで卵1個を添えたニース風サラダなどが登場する

「ビストロよりも、もっと気軽なブラッスリーのイメージです」という店主の大竹智之さんは、フランス滞在中に料理の道へ進み、帰国後はかの『ひらまつ』系列で腕を振るった。それが、2000円で味わえるのだから驚きだ。

大竹さんの本領を味わいたいなら、前日までの要予約でコース料理（6000円〜）もあり。

見渡せば、近所に暮らす常連たちが、ワインを飲みながらきままに食事を楽しんでいる。浜町という都会の一角で、静かに暮らすこの街の人々が、羨ましくなるような光景だ。

『chez otake（シェ オオタケ）』店主 大竹智之さん

店主：大竹智之さん「昼も同じメニューでやっていますので気軽に来てください」

『chez otake（シェ オオタケ）』

浜町『chez otake（シェ オオタケ）』

［店名］『chez otake（シェ オオタケ）』

［住所］東京都中央区日本橋浜町2-19-9・1階

［電話］080-5464-1099

［営業時間］11時半〜13時半、17時〜22時

［休日］水

［交通］都営新宿線浜町駅A2出口より徒歩約3分

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、山形豚肩ロースのソテーの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】名店で修業を重ねたシェフが作る！ おいしいのにリーズナブルなフレンチとは（7枚）