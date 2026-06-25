「推し、尊い！」--その気持ちを、自分に向けてみたら？

XとInstagramで話題の「セルフ推し活」が一冊に。書籍『セルフ推し活BOOK ―自分＝推しとして過ごすアイデア36―』が、2026年6月3日にワニブックスから発売。

自分を後回しにしてしまう人、周りの期待に応えようと頑張りすぎてしまう人へ。著者のワダシノブさんに「自分を推す」とはどういうことか、今日から試せるヒントについて伺ってみました。

推しがいなくなったから、自分を推してみた

ーーー 私を“推す”というアイデアは、どうやって生まれたのですか？

ワダシノブさん：推し活をしていたのですが、推しがいなくなってしまって。代わりに何かと思ったけれど、特になかったんです。それで、今までやっていた推しへの活動のやり方を、自分に置き換えてみたら、と。

そのことをSNSに投稿したら、反応がすごくあって。「推し活したいけど推しがいない」ってよく聞くじゃないですか。私みたいに推しがいなくなってしまった人もいるし、これはみんなそういうものなのかもな、と。



ーーー 推し活について、ご自身で意識していることはありますか？

ワダシノブさん：推し活界隈って、独特のルールがあったりなかったりする感じがあって。いろいろと皆さん思いがあるので、私は基本的に、誰を推しているかは表に出さないようにしています。

いちばん大変だったのは、文章

ーーー 今回の著書は、イラストも漫画もエッセイも、すべてご担当されているのですか。書き下ろし漫画つきで、すごく可愛いですね。絵は水彩ですか？

ワダシノブさん：ありがとうございます。絵はデジタルで、CLIP STUDIOで描いてます。



ーーー 漫画・エッセイ・イラストの中で、どれがいちばん大変でしたか？

ワダシノブさん：文章ですね。文章を書くのって大変じゃないですか。今回みたいに自分を掘り下げるのは、特にしんどくて。音声入力で口述筆記のように書いてみたりもしたんですが、頼んでもいないのに「〜なのでした」と勝手に文章を丸められてしまって。自分が言っていないことまで書かれてしまうので、直すのが大変でした。

「推しに言わないことは、自分にも言わない」「数字で測らない」、できる小さなことから

ーーー 自分推し活、最初の一歩はどちらでしたか？

ワダシノブさん：「推しに言わないことは、自分にも言わない」ですね。つい自分にだけ厳しいことを言ってしまいがちなので。それはやめよう、と。

ーーー 著書の中で、これはよかったというおすすめはありますか？

ワダシノブさん：大きく何かをするのは、もう難しくて。大きく変えると続かないと分かったんです。だから「できるちっちゃいことから」ですね。あと「数字で測らない」。お金を稼いでいないからとか、いくつになっても何キロ痩せたとか、つい数字を見てしまうけれど、あれはあまり良くないなと。

ーーー 「嫌いに近づかない」も、つい逆をやってしまう人がいそうですね。

ワダシノブさん：ありますよね。「あの人苦手なんだよね」と言いながら、会話にぐいぐい入っていく。苦手って言ってたじゃん、って（笑）。

ーーー ほかに、やってみてよかったことはありますか？

ワダシノブさん：「好きが分からなくなったら休む」ですね。基本的に忙しすぎるので、まず寝よう、と（笑）



ーーー ありがとうございました！

ワダシノブさん：こちらこそ、ありがとうございました。楽しかったです。

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