¥¢¥¤¥¹¤â¥Á¥ç¥³¤â¡ÖÍÏ¤±¤Ê¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤¬Á´¹ñ¤Ë³ÈÂçÃæ¡ÚTHE TIME,¡Û
½ë¤¤»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÎä¤¿¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¤¿¤À¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¤¹¤°ÍÏ¤±¤Æ¼ê¤¬±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Çº¤ß¤â¡Ä¡£¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÈÍÏ¤±¤Ê¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¢¥¤¥¹¤â¥Á¥ç¥³¤â¡ÖÍÏ¤±¤Ê¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤¬Á´¹ñ¤Ë³ÈÂçÃæ¡ÚTHE TIME,¡Û
¡ÈÊñ¤ß¹þ¤à¡É¤³¤È¤ÇÍÏ¤±¤Ê¤¤¥Á¥ç¥³
¡ã±êÅ·²¼¤Ç¤âÍÏ¤±¤Ê¤¤¡ª¡ä
¤½¤ó¤Êëð¤¤Ê¸¶ç¤Ç6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥¤¥¯¡ã±ö¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥ç¥³¥é¡ä¡×(10Î³Æþ¡¦292±ß¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù)¡£¾Æ¤¥Á¥ç¥³¡¦¥Ù¥¤¥¯¤Î¾å¤Ë¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ò½Å¤Í¡¢¥í¥ì¡¼¥Ì»º´ä±ö¤Ç±öÌ£¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡±©ÅÄÍ¥Î¤ÆàÉô°÷¡§
¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¡È¥µ¥¯¥Ã¡É¤È¿©´¶¤È¡¢¾Æ¤¥Á¥ç¥³¤Î¡È¥Û¥í¥Ã¡É¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤è¤¯¹ç¤¦¡×
±êÅ·²¼¤Ç¤âÍÏ¤±¤Ê¤¤¥ï¥±¤Ï¡¼
¡Ø¿¹±ÊÀ½²Û¡Ù¹Ó°æÈþµª¤µ¤ó¡§
¡Ö¾Æ¤¾å¤²¤ë»þ¤Ë¡È³°Â¦¤À¤±¤Ë¡É¸úÎ¨Åª¤ËÇ®¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡È¥Á¥ç¥³¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÍÏ¤±¤Ê¤¤¡£3Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó2ÇÜ°Ê¾å¤ÎÇä¾åµ¬ÌÏ¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡È¤à¤Ã¤Á¤ê¡É¡È¥×¥ë¤Ã¡ÉÍÏ¤±¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¹
¡Ø¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥ÄÉôÌç¤ÇÇä¾åNo.1¤Î°É¿ÎÆ¦Éå¤¬¥¢¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë °É¿ÎÆ¦Éå¥¢¥¤¥¹¡×(170±ß)¤¬6·î¤ËÅÐ¾ì¡£
±©ÅÄÉô°÷¡§
¡Ö¿©¤Ù»Ï¤á¤Ï¡È¥·¥ã¥ê¤Ã¡É¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÇÃæ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¤à¤Ã¤Á¤ê¡É¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¥×¥ë¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°É¿ÎÆ¦Éå¤ß¤¿¤¤¡×
¶å½£¤Î³Ø¹»µë¿©¤Ç¿Íµ¤¤ÎÌ£¤â¥¢¥¤¥¹²½¤Ç¤¹¡£
¡Öµë¿©¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥à¡¼¥¹¡Ê¥ß¥ë¥¯É÷Ì£¡Ë¡×(¥»¥ê¥¢¡¦¥í¥¤¥ë/140±ß¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù)¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡È¤â¤Á¤Ã¡õ¥×¥ë¤Ã¡É¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥à¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÊÆÊ´¡õÊÆ¹í¤Ç¡È¤â¤Ã¤Á¤ê¤Ê¤á¤é¤«¡É
ÍÏ¤±¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¹¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¡¦ÂÛÆâ»Ô¤Ë¤¢¤ëÁÏ¶È200Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÏ·ÊÞ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦Å¹¡Ø²µ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ä¡Ù¡£
¿·³ã¸©»º¤ÎÊÆÊ´¤ÈÊÆ¹í¤ò»È¤Ã¤¿¸üÈé¤Î¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬Ì¾Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢¡ÖÁ´Á³ÍÏ¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÀ¥¢¥¤¥¹¤Î¡Ö¤ª¤Ã¤Æ¤®¥¢¥¤¥¹¡×(300±ß)¤Ç¤¹¡£
±©ÅÄÉô°÷¡§
¡Ö¾¯¤·¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÈÇ»¸ü¤Ê¥³¥¯¡É¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×
ñ½Æ¬¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆÊ´¤ÈÊÆäñ¡Ê¤³¤¦¤¸¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¡È¤â¤Ã¤Á¤ê¤Ê¤á¤é¤«¿©´¶¡É¤Î¥¢¥¤¥¹¡£ÊÆÊ´¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤â¡È¥×¥ê¥ó¾õ¡É¤Ë¤Ê¤ê¼ê¤¬±ø¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»°ÂåÌÜ¡¦µ×À¤½Ó²ð¤µ¤ó¡§
¡ÖÊÆÊ´¤ò³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤ÃÏ¸µ¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡¢¿¿²Æ¤ËÆ°²è¤ò»£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ³°¤ËÊüÃÖ¤·¤¿¤Î¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤¬ÍÏ¤±¤º¤Ë·Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤³¤ì¡¢¿å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤½¤³¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡×
¿·³ã¸©»º¤Î¥¤¥Á¥´¤ä¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿Á´4¼ïÎà¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÍÏ¤±¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¹¡ÄÈëÌ©¤Ï¡Ö¥¤¥Á¥´¡×
¡Ø·²ÇÏ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡Ê·²ÇÏ¡¦ÉÙ²¬»Ô¡Ë¤Ç¡¢Â¿¤¤»þ¤Ç1Æü¤Ë500ËÜÇä¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Ù¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¡×(500±ß)
¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÌÜ¶Ì¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ð¥Ë¥é¡õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¤Î¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢½ë¤¤³°¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ý¥¿¥Ý¥¿¿â¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØFULLLIFE¡ÙÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ËÅÄ¹ä»Ë¤µ¤ó¡§
¡Ö¥¢¥¤¥¹¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Á¥´¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ë¡¢Êª¤¬ÍÏ¤±¤ëÍ×°ø¤Î¡È¿å¤ÈÌý¤ÎÊ¬Î¥¡É¤òÍÞ¤¨¤ëÎ¥¿åÍÞÀ©¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×
ÍÏ¤±¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¥¤¥Á¥´¡×¡£¥¤¥Á¥´¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ò¥¢¥¤¥¹¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÏ¤±¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
30ÂåÉã¿Æ¡§
¡ÖÆ°Êª¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°ÍÏ¤±¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥¹¤Ê¤é¡È¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡É¡×
¡Ö35¡î¤Ç¤âÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤¡×¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ
¤ªÃæ¸µ¤äµ¢¾Ê¤Î¼êÅÚ»º¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥³¡¼¥È¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡×(¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È/10¸ÄÆþ¤ê¡¦1296±ß)¡£
¡Ø¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ù¸ÅËó¤Î¤¾¤ß¤µ¤ó¡§
¡Ö½ë¤µ¤¬Â³¤¯²Æ¾ì¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤ò·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î¥·¥å¥¬¡¼¥³¡¼¥Èµ»½Ñ¤Ç¡¢¡È35¡î¤Ç¤âÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¯¡É¾ï²¹¤Ç»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡×
¥Á¥ç¥³¤è¤ê¤â¥·¥å¥¬¡¼¤ÎÊý¤¬ÍÏ¤±¤ë²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤âÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±©ÅÄÉô°÷¡§
¡Ö³°¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¡È¥·¥ã¥ê¥Ã¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤Ï¡È¥µ¥¯¥µ¥¯¡É¡£¤³¤ì¤Ï¿·¿©´¶¡×
¥ì¥ó¥Á¥ó10ÉÃ¡È¿©´¶¡É¤¬³Ú¤·¤¤¥¢¥¤¥¹
¶âÂô¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ø¸æ²Û»Ò»Ê ¤Ä¤Ð²°¡Ù¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï³ëÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö³ë¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡×(292±ß)¡£Ç½ÅÐ¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ä¡¢¶âÂô¤¹¤¤¤«¡¢¶âÂô»ºÅí¤Ê¤ÉÃÏ¸µÇÀ²È¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼6¼ïÎà¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±©ÅÄÉô°÷¡§
¡Ö¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥·¥ã¥ê¤Ã¡É¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç»õÀÚ¤ì¤¬¤¤¤¤¡×
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â·Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600W¤Ç10ÉÃ¥Á¥ó¤¹¤ë¤È¡Ä
±©ÅÄÉô°÷¡§
¡ÖÉ½ÌÌ¤¬¥×¥ë¤Ã¡¢¤à¤Á¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÃæ¤Ï¥·¥ã¥ê¤Ã¡£¤³¤Î¡È¿©´¶¤Î°ã¤¤¡É¤¬³Ú¤·¤¤¡×
¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ë¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡ÉÍÏ¤±¤Ê¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤¬Âç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊTHE TIME,2026Ç¯6·î19ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë