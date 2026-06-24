【検証】130日育てたライギョ稚魚にブルーギルを与えた結果…「掃除要員」のコイが大暴れするまさかの結末

YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが、『ライギョの稚魚育てて130日後。ブルーギル入れてみると…』と題した動画を公開しました。動画では、飼育から130日が経過したライギョの稚魚たちに、特定外来生物の「ブルーギル」を初めてエサとして与える様子と、思いがけない結末が収められています。



自然界では生き残るのがほんの一握りというライギョの稚魚ですが、飼育開始から130日を迎え、ひと回りもふた回りも成長した姿を見せています。動画内では、人に慣れて成長が早い個体を集めた緑背景の水槽と、警戒心が強めな個体を集めた青背景の水槽に分けて飼育している様子が紹介されます。どちらの水槽にも「掃除要員」として小さなコイが入れられていますが、ライギョを上回るコイの成長速度に投稿者も驚きの声を上げました。



この日の特別メニューは、駆除目的で捕獲し冷凍しておいた小さなブルーギル。まずは丸ごと緑背景の水槽に入れてみますが、稚魚たちは少し突っつくだけで食べ切れません。そこでハサミで小さく切り身にして投入すると、稚魚たちは先ほどとは打って変わって勢いよく飛びつき、「即食い！」する見事な食べっぷりを披露します。しかし、食欲旺盛なコイたちも次々と切り身を横取りしていき、「ほぼコイに食われた…」とこぼすまさかの展開に。一方の青背景の水槽では、稚魚が奥へ逃げてしまうと他の個体にもパニックが伝染してしまい、沈んだ切り身を少しずつ突っつくのみと、水槽ごとの個体差がはっきりと現れました。



動画の終盤には、別の水槽にいる大きなレッドスネークヘッドにブルーギルを丸ごと与える様子も収録されており、こちらは見事に一口で飲み込みます。ライギョの成長過程や個性豊かな性格の違い、そして予想外の「コイの乱入」まで、生き物たちのリアルでたくましい生態をじっくりと観察できる、見応え十分な動画となっています。