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【映像】「GiGO」アプリ利用停止騒動を運営会社が謝罪

「【重要】GiGOアプリにおけるアカウント利用停止の一時解除および今後の対応について

2026年6月22日に実施いたしました、GiGOアプリ規約違反に該当するアカウントの利用停止措置に関しまして、多くのお客様にご不安とご混乱、そして多大なご迷惑をおかけしております。

当社のルール周知や事前のご説明が不十分であったこと、お客様のご利用実態への配慮が十分でなかったことから、不正の意図なくご利用いただいていた一部のお客様もアカウント停止の対象としてしまい、多大なるご不便とご不快な思いをおかけいたしました。お客様の信頼を損ねる事態を招きましたことを厳粛に受け止め、運営チーム一同、深く反省するとともに心よりお詫び申し上げます。

今後の対応および方針について

今回の事態を重く受け止め、今後の対応および方針について以下の通りご報告いたします。

1.対象アカウントの停止解除について

当社の案内不足によるお客様との認識の乖離が発生していたこと、およびお客様からのお問い合わせを拝見する中で、個々のご利用環境や様々なご事情への配慮が不足していたことを確認いたしました。

つきましては、アカウントの利用停止措置を一時的に解除させていただきます。

※著しく悪質な規約違反が認められるケースにつきましては、利用停止解除の対象外といたします。

2.今回の措置の経緯について

当社では、すべてのお客様に安心・安全にサービスをご利用いただくため、利用規約において「お一人様による複数アカウントの保有行為」「アカウントや認証情報の第三者への貸与・譲渡」等を禁止しております。

今回の措置は、1つのスマートフォン端末から100個以上のアカウントでログインされているケースなどが実際に複数確認されたこと（特に悪質なケースでは、1つのスマートフォン端末に600個以上のアカウントが紐づけられているケースも確認されております）を背景に、この規約に定められた「お一人様につき1アカウントでのご利用」への適正化を目的としたものです。今月12日に、GiGOアプリ公式Xへの投稿およびアプリ内お知らせにて、複数アカウントの禁止と違反アカウントへの停止措置について事前にご案内の上で、1つのスマートフォン端末に複数のアカウントが紐づけられたアカウントを対象に実施いたしました。

実施に際しては、規約違反に該当するすべてのアカウントを一律で完全に停止するのではなく、一部の著しく悪質な規約違反が認められるケースを除いて、お客様が保有するいずれか1つのアカウントを引き続きご利用いただける状態に留めておりました。

しかしながら、多様なご利用実態への配慮や、具体的な禁止行為の周知が不足しておりました。結果として、多くのお客様に過度なご不安とご不便を与える結果となりました。

3.お客様へのお願いと今後の運用について

当社としては規約違反行為そのものを容認するものではございません。すべてのお客様に健全な環境でアプリをご利用いただくため、引き続き以下の行為をお控えいただきますよう、改めてご理解とご協力をお願い申し上げます。

・1人で複数のアカウントを切り替えてご利用いただくこと

・他人の認証情報やアカウントを使用したログインおよびサービスの利用

当社は、本日から7月末までを「適切なご利用に関する周知・猶予期間」と位置づけ、アプリ内等での分かりやすい啓発に努めてまいります。その後、8月以降を目途に再度ご利用状況の調査を行い、引き続き規約に違反するご利用が確認されたアカウントにつきましては、改めて利用停止等の措置を講じさせていただく予定です。

いつも当社店舗およびサービスを応援し、支えてくださっている皆様に、重ねて深くお詫び申し上げます。今後も皆様が安心して楽しめるサービスを維持できるよう努めてまいりますので、ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）