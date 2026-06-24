七夕仕様の「デンマーククリームチーズケーキ」、天の川をイメージしたデザインに【モロゾフ】

モロゾフは、2026年7月1日から7月7日までの間、七夕にぴったりなスイーツ「七夕 デンマーククリームチーズケーキ(天の川)」を、全国の洋生菓子販売店舗で販売する。

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◆七夕 デンマーククリームチーズケーキ(天の川)

直径約17cm(容器含む):1,296円

モロゾフ人気のデンマーククリームチーズケーキの天面に、ホワイトチョコレートパウダーで、七夕の夜空をイメージしたデザインを描いた。デンマーク産クリームチーズのコクを、絶妙なレモンの風味で引き立てた、シンプルでありながらも奥行きのある濃厚な味わい。

〈モロゾフの「クリームチーズケーキ」について〉

モロゾフの「クリームチーズケーキ」は、厳選したデンマーク産の上質なクリームチーズにこだわり、乳の風味が豊かで、コクがあり、きめの細かい、おいしさが詰まったしっかりとした食感に仕上がっている。

発売開始の1969年当時は、チーズケーキが現在のように一般的ではなかった。

1970年代、雑誌などでチーズケーキが注目されるようになると、ブームが到来し、モロゾフのクリームチーズケーキはその先駆けとして好評となったという。