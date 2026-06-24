【きょうから】コメダ珈琲店の「カリー祭り」が帰ってくる “SNSで大バズリ”チーズカリーとナン＆アサイーミックスラッシーなど6種展開
全国でフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店できょう24日から季節限定で「カリー祭り」を開催する。ラインナップは、新宿中村屋監修のカリーソースを使用したスナック4種類、カリーと相性抜群なドリンク2種類。
【写真】SNSでも“大バズリ”している「チーズカリーとナン」
昨年好評だった「カリー祭り」を、今年も開催。同フェアでは、昨年の人気商品に加え、今年は新たに「カリーナンドッグ」と「アサイーミックスラッシー」が登場。充実したラインナップを用意した。
「新宿中村屋監修の特製カリーソース」は、コクと深みのあるスパイシーな味わいを楽しめる。メニューに応じて、今年も2種のソースを使い分けた。「カリーナンドッグ」と「チーズカリーとナン」には、具材のひき肉、じっくり煮込んだ野菜や果物の旨みを感じる、カリーを味わうためのソース。「タンドリーチキンホットサンド」と「カツカリーパン」には、組み合わせた食材の旨みを、ホットに引き立てるプレーンなソースを採用している。
また、コメダ珈琲店公式Xをフォローし、該当のポストをリポストした人の中から抽選で2人に、カリーの本場であるインドを家で楽しめる豪華プレゼントが当たる。
■メニュー詳細（価格は全て税込）
「カリーナンドッグ」710円〜770円※新作
昨年好評だった“ナンを使ったメニュー”に、新作が登場。手伸ばしナンに、シャキシャキ食感の千切りキャベツとソーセージを重ね、特製カリーソースととろけるチーズを合わせた。特製カリーソースのコクととろ〜りチーズが調和した、食べ応えのある一品。
「アサイーミックスラッシー」670円〜910円※新作
ヨーグルト風味のラッシーに、アサイーとブルーベリーの酸味、バナナの風味をプラスしたフルーティーな一杯。ホットでスパイシーなカリー商品と合わせて。
「タンドリーチキンホットサンド」1270円〜1330円※再販
昨年好評につき再登場。7種の香辛料を効かせたタンドリーチキンとシャキシャキのキャベツを、特製カリーソースと合わせ、山食パンのトーストでサンド。スパイスの風味豊かな味わいをまとわせて香ばしく焼き上げた。ホットでスパイシーな味わいは、一度食べたらやみつきになること間違いなし。
「チーズカリーとナン」750円〜810円／追加ナン 250円／追加チーズカリーソース 320円※再販
とろ〜りチーズと特製カリーソースを、もっちり食感の手伸ばしナンに絡めて食べる「チーズカリーとナン」が再び登場。特製カリーソースはピリッとした辛さの後に、じっくり煮込んだ野菜や果物の旨みが広がり、チーズとも相性抜群。食欲をそそる一品。
※追加ナン（1枚）のみの注文は不可
「ラッシー」620円〜860円※再販
ヨーグルト風味のさっぱりとしたドリンク。まろやかな甘みとほどよい酸味の爽やかな味わいは、カリー商品のお供にぴったり。アサイーミックスラッシーとの飲み比べも。
「カツカリーパン」950円〜1040円※定番
特製カリーソースを、揚げたてのカツとシャキシャキのキャベツと一緒にコメダ特製のパンで挟んだ、コメダ珈琲店の定番人気メニュー。一人でも、シェアして食べても満足できる一品。
【写真】SNSでも“大バズリ”している「チーズカリーとナン」
昨年好評だった「カリー祭り」を、今年も開催。同フェアでは、昨年の人気商品に加え、今年は新たに「カリーナンドッグ」と「アサイーミックスラッシー」が登場。充実したラインナップを用意した。
また、コメダ珈琲店公式Xをフォローし、該当のポストをリポストした人の中から抽選で2人に、カリーの本場であるインドを家で楽しめる豪華プレゼントが当たる。
■メニュー詳細（価格は全て税込）
「カリーナンドッグ」710円〜770円※新作
昨年好評だった“ナンを使ったメニュー”に、新作が登場。手伸ばしナンに、シャキシャキ食感の千切りキャベツとソーセージを重ね、特製カリーソースととろけるチーズを合わせた。特製カリーソースのコクととろ〜りチーズが調和した、食べ応えのある一品。
「アサイーミックスラッシー」670円〜910円※新作
ヨーグルト風味のラッシーに、アサイーとブルーベリーの酸味、バナナの風味をプラスしたフルーティーな一杯。ホットでスパイシーなカリー商品と合わせて。
「タンドリーチキンホットサンド」1270円〜1330円※再販
昨年好評につき再登場。7種の香辛料を効かせたタンドリーチキンとシャキシャキのキャベツを、特製カリーソースと合わせ、山食パンのトーストでサンド。スパイスの風味豊かな味わいをまとわせて香ばしく焼き上げた。ホットでスパイシーな味わいは、一度食べたらやみつきになること間違いなし。
「チーズカリーとナン」750円〜810円／追加ナン 250円／追加チーズカリーソース 320円※再販
とろ〜りチーズと特製カリーソースを、もっちり食感の手伸ばしナンに絡めて食べる「チーズカリーとナン」が再び登場。特製カリーソースはピリッとした辛さの後に、じっくり煮込んだ野菜や果物の旨みが広がり、チーズとも相性抜群。食欲をそそる一品。
※追加ナン（1枚）のみの注文は不可
「ラッシー」620円〜860円※再販
ヨーグルト風味のさっぱりとしたドリンク。まろやかな甘みとほどよい酸味の爽やかな味わいは、カリー商品のお供にぴったり。アサイーミックスラッシーとの飲み比べも。
「カツカリーパン」950円〜1040円※定番
特製カリーソースを、揚げたてのカツとシャキシャキのキャベツと一緒にコメダ特製のパンで挟んだ、コメダ珈琲店の定番人気メニュー。一人でも、シェアして食べても満足できる一品。