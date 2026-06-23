【和食さと】北海道フェアの和膳や食べ放題コースが222円オフ！レモンサワーなどアルコール3種も対象《6月30日まで》

和食ファミリーレストランの「和食さと」は、店舗数が202店となったことを記念して、2026年6月23日から30日まで「202店舗目オープン記念キャンペーン第2弾」を開催しています。

202店を記念して対象メニューが222円（税抜202円）オフ！

本キャンペーンでは、5月から開催している「初夏の北海道フェア」で展開されている和膳4品と食べ放題コースが222円引きで楽しめます。

さらに、アルコール3種も222円引きに。北海道の海の幸や大地の恵みを、お酒と一緒にお得に味わえるキャンペーンです。

北海道グルメをじっくり楽しめる！ 和膳4品が各222円オフ

こだわりの北海道産食材を使った、「初夏の北海道フェア」の和膳4品を各222円オフで提供。北海道の味覚をギュッと詰め込んだメニューを楽しめます。

・北海づくし御膳

「ミニ帆立いくら丼」「北海お造り盛り合わせ」といった海鮮一品のほか、「北海道産豚肩ロースの甘辛焼」「アスパラガスの冷製スープ」など、バラエティに富んだ北海道グルメがつまった特別御膳です。

価格は通常2748円のところ、キャンペーン中は2526円。

・北海海鮮丼セット

北海道産の帆立貝柱、甘海老、するめいかをたっぷりと盛り込み、新鮮な海鮮の旨みを心ゆくまで堪能できる海鮮丼。

価格は通常2748円のところ、キャンペーン中は2526円。

・選べる北海ミニ丼セット

「選べるミニ丼」2種と海老天ぷら盛り合わせ、ミニ麺、茶碗蒸し、漬物がセットになったお得なメニュー。ミニ丼は「ミニ帆立いくら丼」「ミニ北海海鮮ちらし」「ミニ豚丼」の3種類の中から、2種を選べます。

価格は通常2198円のところ、キャンペーン中は1976円。

・スープカレーセット

北海道産とうもろこしやきたあかりなどのたっぷり野菜に、スパイシーなフライドチキン「さとチキ」も楽しめる和食さとオリジナルのスープカレー。

価格は通常1868円のところ、キャンペーン中は1646円。

いろいろな北海道グルメが食べられる！ 食べ放題コースが各222円引きに

「さとしゃぶ」「さとすき」「さと式焼肉」の北海道＆牛＆豚プレミアムコースと北海道＆黒毛和牛コースが、各222円引きで利用できます。

それぞれのコースの価格は以下の通りです。

「さとしゃぶ」「さとすき」

・北海道＆牛＆豚プレミアムコース：通常5709円→5487円

・北海道＆黒毛和牛コース：通常7799円→7577円

「さと式焼肉」

・北海道＆牛＆豚プレミアムコース：通常6039円→5817円

・北海道＆黒毛和牛コース：通常8129円→7907円

シニアは大人価格より220円引き、小学生は大人価格の半額で利用できます。

また、小学生未満は牛＆豚プレミアムコースは768円、黒毛和牛コース各種は990円、3歳以下は無料となります。

食べ放題メニューの一例として、和食さとアプリの「初夏の北海道フェア食べ放題人気一品グランプリ」でトップ3にランクインした、おすすめの北海道逸品を紹介します。

・帆立のお造り

肉厚で滑らかな舌触りに、噛むほどに広がる旨みがたまらない美味しさ！

・帆立にぎり

帆立の旨みと甘みに、シャリの酸味が絶妙にマッチ！ ぷりっとした弾力のある食感もたまりません。

・ミニ帆立塩ラーメン

塩味のスープに、とろろ昆布の旨みと酸味が合わさって、お互いに美味しさを引き立てます。香ばしく炙った帆立も美味しさの秘訣。

食べ放題の詳細については、公式サイトで確認できます。

アルコール3種が各222円引きに

レモンサワー、グレープフルーツサワー、ハイボールが、それぞれ222円引き（548円→326円）となっています。

北海道グルメと一緒に、居酒屋気分で楽しむことができるお得なチャンスです。

一部店舗では食材の状況などによって商品内容、食器などが異なる場合があります。

いくらはオホーツク海・ベーリング海を中心に水揚げしたものを国内で加工しています。また、一部北海道以外の産地の食材を使用しています。

※価格はすべて税込です。

※一部画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部