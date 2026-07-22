ゆき氏が自身のYouTubeチャンネルで

「【永遠の課題】おじさんのハーフパンツはNG！？女性にキモいと言われないための対策はコレ！」

を公開した。
動画では、夏の定番であるおじさんのハーフパンツ姿における「すね毛問題」について、女性の厳しい本音を交えながら、好印象を与えるための具体的な対策を提言している。

ゆき氏はまず、女性100人に聞いたアンケートデータを提示。
男性のすね毛について「あまり濃くないほうがいい」「絶対に濃くないほうがいい」という回答が合わせて8割を占めたことを指摘した。

「汗でぺったりしているところを見たりするのも不愉快」「隣を歩きたくない」といった女性からのシビアな意見も紹介し、濃いすね毛が不快感を与える現実を説明した。

その上で、40代以上の男性にはツルツルにするメンズ脱毛よりも、ボディシェーバーを用いた「程よく薄く、ツルツルではない自然な感じ」に整えるセルフケアを推奨。

「頭は毛がなきゃないで文句言われるし、すねはすねで毛があると文句を言われる。かなり理不尽な話」と男性の苦悩に寄り添いつつも、すき刈り機能のある安価なトリマーや、防水仕様の本格的なボディグシェーバーを紹介し、手軽な処理を促した。

さらに、ハーフパンツの選び方にも言及。
「膝よりも少し上か、膝ぴったりの丈のもの」を選ぶよう勧め、短すぎると子供っぽく、長すぎるとだらしなくなると解説した。

また、体に密着しすぎるサイズは「おっさんのケツの形までリアルに分かりたくない」と不快感に繋がるため、適度なゆとりが必要だと強調している。

最後にゆき氏は、「イケおじになってモテたいという気持ちがあるんでしたら、週1回でもいいのでセルフケアをするだけでだいぶ印象は変わる」と視聴者に呼びかけ、夏の身だしなみの大切さを伝えて動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:37

すね毛問題の結論「ボディシェーバーで適度な処理を」
01:18

女性の8割が拒否？男性の濃いすね毛に対する厳しい本音
04:31

40代以上のすね毛処理はツルツルよりも「程よく薄く」
05:16

初心者から本格派まで、おすすめのボディシェーバー2選
11:34

痛く見えないおじさん的ハーフパンツ選びのコツ

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