「開かなくてイライラする〜！」豆腐パックやポテチの袋を、気持ちよく“スパッ”と開ける方法。セリアの110円アイテムが優秀すぎた
切り口がついていないお菓子の袋が開けられない……よくある困ったシチュエーションの1つですよね。お菓子に限らず開封しづらいパッケージは意外と多く、小さなパウチなどにも毎回苦戦しています。
そんな時に便利なのが開封カッター。100円ショップのSeria（セリア）で売られている「スパッター」というアイテムを試しに買ってみたところ、あの開けづらさナンバー1といっても過言ではない豆腐のパッケージまでスルッと開けることができ、思っていた以上の活躍ぶりを見せてくれています。
◆挟んでスライドするだけでスルーッと開封！ Seriaのアイデアグッズ
開けづらいパッケージの開封に一役買ってくれるのが、「スパッター」110円（税込）。Seriaのキッチンコーナーで見つけました。
仕組みは簡単。ホッチキスのように上下のパーツで袋を挟むと刃が押し当てられ、それをスライドさせることで開封できるという仕組み。約27×70×30mmと、収納の際にも邪魔にならないコンパクトなサイズ感が魅力です。
裏には磁石がついていて、冷蔵庫などマグネットのつく場所にくっつけて収納することもできて便利。ハサミなどは引き出しを開けて取り出さなければならず手間ですが、くっつけておくことで使いたい時に気軽に手に取ることができます。
◆切れ味良好！ その名の通り「スパッ」と切れる
さっそく使ってみると、切り口のないパッケージの開封が驚くほど簡単にできて感動……！
縦に切りたくはないけど、両手で引き剥がそうとしても固くて開けられない。そんなお菓子の袋を開封する時にかなり重宝します。
◆よく使うあの食材の厄介なパッケージ開封にも……！
種類によってはとてつもなく開けづらい豆腐のパッケージ。フィルムがきれいに剥がれず裂けてしまったりフチに残ってしまうと豆腐がきれいに取り出せず、ストレスが半端ないですよね……。
スパッターは下部分がスライドできるようになっていて、スライドパーツを後方へとずらすことで豆腐パックなどの開封にも対応してくれる優れもの！
フチに沿ってスーッときれいにフィルムを切ってくれます。1辺ずつではなく、挟み込んだまま連続して全ての辺をスライドさせてカットすることができました。
これまではところどころフィルムがくっついたままになってしまい、その部分をちぎったり恐る恐る包丁でカットしていましたが、スパッターがあればその必要はなし。あのストレスから解放される日が来るなんて……。
◆斜めにカットして口の広さを調整したいときにも◎
小さなパウチの斜め切りもお手の物。化粧品のサンプルパウチなどもきれいにスパッと開封できて便利です。
切り込みがあり手でカットすることができても、パウチの素材によっては切り口がギザギザになってしまい中身を出す時に口にこびりついてしまうことも……。そんな場合もスパッターできれいにカットしておけば中身をスムーズに出すことができます。
なくてもどうにかなるけど、あると便利。そういったアイテムは100円だからこそ気兼ねなく購入することができますが、使うのが億劫だと徐々に出番が減ってしまうもの。しかし「スパッター」は購入して以降、我が家ではあらゆる場面で日々活躍してくれています。
気になる方はぜひSeriaで探してみてくださいね。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
そんな時に便利なのが開封カッター。100円ショップのSeria（セリア）で売られている「スパッター」というアイテムを試しに買ってみたところ、あの開けづらさナンバー1といっても過言ではない豆腐のパッケージまでスルッと開けることができ、思っていた以上の活躍ぶりを見せてくれています。
開けづらいパッケージの開封に一役買ってくれるのが、「スパッター」110円（税込）。Seriaのキッチンコーナーで見つけました。
仕組みは簡単。ホッチキスのように上下のパーツで袋を挟むと刃が押し当てられ、それをスライドさせることで開封できるという仕組み。約27×70×30mmと、収納の際にも邪魔にならないコンパクトなサイズ感が魅力です。
裏には磁石がついていて、冷蔵庫などマグネットのつく場所にくっつけて収納することもできて便利。ハサミなどは引き出しを開けて取り出さなければならず手間ですが、くっつけておくことで使いたい時に気軽に手に取ることができます。
◆切れ味良好！ その名の通り「スパッ」と切れる
さっそく使ってみると、切り口のないパッケージの開封が驚くほど簡単にできて感動……！
縦に切りたくはないけど、両手で引き剥がそうとしても固くて開けられない。そんなお菓子の袋を開封する時にかなり重宝します。
◆よく使うあの食材の厄介なパッケージ開封にも……！
種類によってはとてつもなく開けづらい豆腐のパッケージ。フィルムがきれいに剥がれず裂けてしまったりフチに残ってしまうと豆腐がきれいに取り出せず、ストレスが半端ないですよね……。
スパッターは下部分がスライドできるようになっていて、スライドパーツを後方へとずらすことで豆腐パックなどの開封にも対応してくれる優れもの！
フチに沿ってスーッときれいにフィルムを切ってくれます。1辺ずつではなく、挟み込んだまま連続して全ての辺をスライドさせてカットすることができました。
これまではところどころフィルムがくっついたままになってしまい、その部分をちぎったり恐る恐る包丁でカットしていましたが、スパッターがあればその必要はなし。あのストレスから解放される日が来るなんて……。
◆斜めにカットして口の広さを調整したいときにも◎
小さなパウチの斜め切りもお手の物。化粧品のサンプルパウチなどもきれいにスパッと開封できて便利です。
切り込みがあり手でカットすることができても、パウチの素材によっては切り口がギザギザになってしまい中身を出す時に口にこびりついてしまうことも……。そんな場合もスパッターできれいにカットしておけば中身をスムーズに出すことができます。
なくてもどうにかなるけど、あると便利。そういったアイテムは100円だからこそ気兼ねなく購入することができますが、使うのが億劫だと徐々に出番が減ってしまうもの。しかし「スパッター」は購入して以降、我が家ではあらゆる場面で日々活躍してくれています。
気になる方はぜひSeriaで探してみてくださいね。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。