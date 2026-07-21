女性お笑いコンビ「紅しょうが」稲田美紀（年齢非公表）が13日放送のテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。恋愛事情を暴露された。

この日は「紅しょうが稲田美紀を知ろう」企画を実施。自身のプライベートを一切語らない稲田と親しい芸人が集結し、秘密を暴露した。

稲田と同期の「マユリカ」中谷は「稲田さんはなぜか毎回バンドマンの方に恋をするんです。で、振られるっていうのを繰り返していて」とぶっちゃけ。

先日も「紅しょうが」との共演イベントのために同じホテルに宿泊していたといい「朝起きた時に、振られる内容のLINEが来てたんですって。でも稲田さんは強い女性なので、30分だけワーッて泣いて、笑顔でロビーに現れて“おはよ”って」。この暴露に稲田は大爆笑だった。

「マユリカ」阪本も「稲田さんは好きなバンドマンとラーメンに行って、告白して、振られるまでを2時間以内に済ませたことがあります」とぶっちゃけ。これにも稲田は大爆笑。30分だけ泣くのは事実と認め「ラーメンの話は、2時間ではなく1時間です」と訂正し、MCの有田哲平を爆笑させた。

以前から結婚願望が強いことを明かしている稲田。23年に東京進出したが、その理由の1つとして「俳優さんと結婚したい」願望があると話していた。