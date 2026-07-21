「服を買いに行く服がない」を脱却！即イケおじになれる3ステップ
YouTubeチャンネル「イケおじ養成所」が
「【服を買いに行く服がない】を3ステップで解決|イケおじになりたい人は全員見て！」
と題した動画を公開しました。
動画では、「オシャレしたいけど服を買いに行く服がない」というおしゃれ初心者によくある悩みを、3つのステップで解決する方法を解説しています。
ステップ1として「ユニクロオンラインストアで最低限のアイテムを揃える」ことを推奨しています。
購入アイテムとして、インナーにするTシャツ、羽織れるシャツ程度のアウター、パンツを挙げました。
オンライン購入の難点であるサイズ選びについては、手持ちの服を平置きにしてバストやウエスト、裄丈などを採寸し、サイトのサイズ表と比較する方法を紹介。
メジャーがない場合は、巻き尺タイプのテープメジャーを活用するようアドバイスしています。
ステップ2では、揃えた服を着てリアル店舗での買い物に挑戦します。
ユニクロと同グループで、少し価格帯が高めの「PLST（プラステ）」を挙げ、「最高品質の日常着」をコンセプトにした上質なアイテムに触れることを勧めました。
動画内では、軽量でストレッチ性が高く、カーディガン感覚で着られる「ハイゲージトリコットジャケット」を具体例として提案。
店員からの声かけが苦手な人へは、「いらないものは普通に断っちゃっていいですよ」と背中を押しています。
最後のステップ3では、ルミネなどのメンズフロアに行き、「ユナイテッドアローズ」や「アーバンリサーチ」といったセレクトショップに挑戦。
実際に服を購入しなくても、おしゃれな空間に身を置く体験自体が「自己肯定感を上げてくれる」と語りました。
ファッションに自信がない人でも、順を追って挑戦することで、着実にステップアップできる内容となっています。
これからおしゃれを楽しみたい人は、買い物のヒントとして役立ててみてはいかがでしょうか。
「【服を買いに行く服がない】を3ステップで解決|イケおじになりたい人は全員見て！」
と題した動画を公開しました。
動画では、「オシャレしたいけど服を買いに行く服がない」というおしゃれ初心者によくある悩みを、3つのステップで解決する方法を解説しています。
ステップ1として「ユニクロオンラインストアで最低限のアイテムを揃える」ことを推奨しています。
購入アイテムとして、インナーにするTシャツ、羽織れるシャツ程度のアウター、パンツを挙げました。
オンライン購入の難点であるサイズ選びについては、手持ちの服を平置きにしてバストやウエスト、裄丈などを採寸し、サイトのサイズ表と比較する方法を紹介。
メジャーがない場合は、巻き尺タイプのテープメジャーを活用するようアドバイスしています。
ステップ2では、揃えた服を着てリアル店舗での買い物に挑戦します。
ユニクロと同グループで、少し価格帯が高めの「PLST（プラステ）」を挙げ、「最高品質の日常着」をコンセプトにした上質なアイテムに触れることを勧めました。
動画内では、軽量でストレッチ性が高く、カーディガン感覚で着られる「ハイゲージトリコットジャケット」を具体例として提案。
店員からの声かけが苦手な人へは、「いらないものは普通に断っちゃっていいですよ」と背中を押しています。
最後のステップ3では、ルミネなどのメンズフロアに行き、「ユナイテッドアローズ」や「アーバンリサーチ」といったセレクトショップに挑戦。
実際に服を購入しなくても、おしゃれな空間に身を置く体験自体が「自己肯定感を上げてくれる」と語りました。
ファッションに自信がない人でも、順を追って挑戦することで、着実にステップアップできる内容となっています。
これからおしゃれを楽しみたい人は、買い物のヒントとして役立ててみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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