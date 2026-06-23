実業家のマイキー佐野氏が問い直す！NVIDIAを抑えてイノベーション首位になった企業の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI投資の議論において、半導体メーカーへの注目が集まりがちだ。しかし実業家のマイキー佐野氏は、その視点そのものを問い直す。氏が今回取り上げるのは、イノベーショントップ企業ランキングでNVIDIAを抑えて首位に立ったEquinix（エクイニクス）という企業だ。



エクイニクスを一言で表すなら「データセンターの管理人」に近い。世界中のクラウドネットワークをつなぐ相互接続プラットフォームを運営し、特定のハードウェアに依存しない点が際立った強みだ。物理的インフラという不動産的な資産基盤を持ちながら長期収益を生み出すモデルが、マクロ経済の不確実性が高まる局面ほど評価を集めている。



佐野氏が強調するのは、AIインフラに求められる要素の変化だ。これまでは学習フェーズを支える処理能力が中心だったが、推論や自律型AIエージェントへの移行が進むにつれ、インフラに求められるものは「接続性」へとシフトしている。膨大なデータを一般回線でやり取りすれば、トラフィックの渋滞は避けられない。エクイニクスはデータ専用レーンのような高速・安定した通信基盤を企業向けに提供することで、この課題に応えている。



ライバルであるDigital Realty Trust（DRT）との違いも、佐野氏は鮮明に描き出す。エクイニクスが通信会社・クラウド企業・金融機関などを一棟に集めた「大都市のハブ駅」型であるのに対し、DRTは巨大敷地と圧倒的な電力・液体冷却設備で大量データを処理する「最先端のコンビナート」型だという。戦い方の軸が根本的に異なる2社だ。



こうした流れを受け、海外では大手ファンドや通信系企業がデジタルインフラ企業の買収を加速させている。物理インフラとアーキテクチャを統合し、AI基盤ごと押さえようという動きだ。日本でも同様の戦略が進んでいる。NTTは国営企業由来の信用力と自前の土地・電力インフラを武器とし、KDDIは世界水準の接続力と先進的な冷却技術の早期導入で差別化を図る。



どれほど高度なAIも、サーバーと光ファイバーと電力がなければ動かない。技術の華やかさの背後で、物理的なインフラと接続性が静かにAI市場の命運を握りつつある。