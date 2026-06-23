「野心を持って闘います」25歳MFが柏に完全移籍！ 鳥栖ではJ２・J３百年構想リーグ全試合に出場
J１の柏レイソルは６月23日、J２のサガン鳥栖から弓場堅真を完全移籍で獲得したと発表した。
現在25歳のMFは国士舘大を卒業後、2023年にJFLのHonda FCに加入。24年にFC今治に完全移籍し、26年からは鳥栖でプレー。J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST-Ｂ）では全18試合に出場し、２ゴールを記録。プレーオフラウンドでは全２試合でフル出場を果たした。
弓場は柏の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「柏レイソルに関わるすべての皆様、はじめまして。サガン鳥栖から加入しました弓場堅真です。柏レイソルという素晴らしいクラブで新しい一歩を踏み出せることをとても光栄に思います。クラブの目標達成のために野心を持って闘います。よろしくお願いいたします」
また、鳥栖を通じては「今シーズンをもちまして、サガン鳥栖を離れることを決めました」と報告。次のように続けた。
「悩んだ末に強い覚悟を持ってこの決断をしました。はじめに、小菊監督、コーチ、スタッフの皆様、強化部の皆様、サガン鳥栖に関わるすべての皆様、僕をサガン鳥栖という歴史ある素晴らしいクラブへ招いていただき本当にありがとうございました。未熟な僕を信じて試合に使い続けてくれた小菊監督には感謝しきれないほどです」
鳥栖での日々を振り返る。
「サガン鳥栖では素晴らしく、色の濃いチームメイト、サッカーに熱心なスタッフの皆様に出会う事ができ、毎日学ぶことだらけで刺激的な日々を送らせてもらいました。そして何より、僕をサガン鳥栖の一員として温かく迎え入れてくれたサポーターの皆様。皆様のおかげで最後まで走り抜く事ができました。本当にありがとうございました」
そして最後に「半年間という非常に短い期間でしたが、サガン鳥栖が僕にくれた経験は期間以上の価値があるものでしたし、サッカー人生においてかけがえのないものとなりました。どれもサガン鳥栖に関わるすべての皆様のおかげです。ほんとうにありがとうございました」と感謝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在25歳のMFは国士舘大を卒業後、2023年にJFLのHonda FCに加入。24年にFC今治に完全移籍し、26年からは鳥栖でプレー。J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST-Ｂ）では全18試合に出場し、２ゴールを記録。プレーオフラウンドでは全２試合でフル出場を果たした。
「柏レイソルに関わるすべての皆様、はじめまして。サガン鳥栖から加入しました弓場堅真です。柏レイソルという素晴らしいクラブで新しい一歩を踏み出せることをとても光栄に思います。クラブの目標達成のために野心を持って闘います。よろしくお願いいたします」
また、鳥栖を通じては「今シーズンをもちまして、サガン鳥栖を離れることを決めました」と報告。次のように続けた。
「悩んだ末に強い覚悟を持ってこの決断をしました。はじめに、小菊監督、コーチ、スタッフの皆様、強化部の皆様、サガン鳥栖に関わるすべての皆様、僕をサガン鳥栖という歴史ある素晴らしいクラブへ招いていただき本当にありがとうございました。未熟な僕を信じて試合に使い続けてくれた小菊監督には感謝しきれないほどです」
鳥栖での日々を振り返る。
「サガン鳥栖では素晴らしく、色の濃いチームメイト、サッカーに熱心なスタッフの皆様に出会う事ができ、毎日学ぶことだらけで刺激的な日々を送らせてもらいました。そして何より、僕をサガン鳥栖の一員として温かく迎え入れてくれたサポーターの皆様。皆様のおかげで最後まで走り抜く事ができました。本当にありがとうございました」
そして最後に「半年間という非常に短い期間でしたが、サガン鳥栖が僕にくれた経験は期間以上の価値があるものでしたし、サッカー人生においてかけがえのないものとなりました。どれもサガン鳥栖に関わるすべての皆様のおかげです。ほんとうにありがとうございました」と感謝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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