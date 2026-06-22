この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「TikGadget - ティックガジェット」が、ミニPC「ACEMAGIC F5A」を紹介するショート動画を公開した。



今回取り上げている「ACEMAGIC F5A」は、AMD Ryzen 7 H 255とRadeon 780Mを搭載した高性能ミニPC。動画では、セール時に10万円未満で購入できる点にも触れながら、コンパクトな筐体に詰め込まれた性能や拡張性を紹介している。



本体サイズは約130×132×62mm、重量は約617g。手のひらサイズの省スペース設計ながら、USB4、OCuLink、デュアル2.5Gbps LAN、HDMI 2.1、DisplayPort 2.1などを備えており、最大4画面の同時出力にも対応する。付属のブラケットを使えばモニター裏への設置も可能で、デスクまわりをすっきりまとめたい人にも扱いやすい構成だ。



性能面では、PCMark 10で総合スコア7,504を記録。Web閲覧やOffice作業、資料作成といった日常用途はもちろん、マルチタスクや軽めのクリエイティブ作業にも余裕を感じられる結果となっている。また、Radeon 780Mを搭載しているため、設定を調整すれば軽めのPCゲームにも対応可能。「ファイナルファンタジーXIV」ベンチマークでは、フルHD解像度・標準品質と高品質のどちらも「普通」という結果だった。



拡張性の高さも大きな特徴だ。内部にはM.2 2280 NVMeスロットを3基備えており、最大6TBまでストレージを拡張可能。さらに、OCuLinkポートを使えば外付けGPU接続も視野に入るため、小型PCながら将来的な拡張にも対応しやすい。



冷却性能や静音性についても、実測では本体から約30cmの距離で43dB前後と、通常のPC作業中に気になりにくいレベルだったという。高負荷時でも動作は安定しており、コンパクトな筐体ながら放熱面にも配慮されたモデルといえる。



動画では、ACEMAGIC F5Aについて「省スペースでも性能や拡張性を妥協したくない人に向いた一台」と評価。デスクを広く使いたい人や、コンパクトでもしっかり使える作業用PCを探している人にとって、有力な選択肢となりそうだ。