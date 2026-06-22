この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「海外ビジネスカジュアル」が「【中国情報】中国の自動運転タクシーに乗ってみた」を公開した。動画では、アンディーさんが広東省深圳市を訪れ、日本ではまだ始まっていない完全無人の自動運転タクシーを体を張って体験する様子をレポートしている。



2025年8月の深センの街角で、アンディーさんがタクシー配車アプリを使用して車両を呼び出す場面から動画はスタートする。指定されたナンバープレート「P6036」を探していると、現れたのは上部に大型のセンサーを搭載したレクサス。ドアを開けようとするものの最初はロックされており、アプリを操作して「やっと開いた」と無事に乗り込む様子が収められている。



車内に運転手の姿はなく、後部座席に設置されたタブレットに自身の電話番号の下4桁を入力して出発。走行中は「奇妙にハンドルだけが動く」と表現するように、まるで透明人間が運転しているかのような光景が広がる。道中では渋滞に巻き込まれる場面もあったが、ナビゲーションが周囲の車との間隔を計算し、最短ルートを再検索するなど的確に対応。車内ではタブレットを操作して好きな音楽を楽しめる。



複雑な交差点の右折なども軽快に走り抜け、無事に目的地へ到着した。自動運転技術に対し、「もう命を預けている感じ」「まるで未来予想図」と驚きを見せつつも、乗車後には「全然安全ですね」と本音のレビューを語っている。



動画の最後では「バスや交通機関の自動運転の時代もすぐそこまで来ています」と、急速に発展する交通網の未来を展望している。近い将来、私たちの身近にも訪れるであろう最先端のモビリティ技術を知る上で、興味深い体験レポートだ。



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