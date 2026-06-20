【義母を捨てる】援護射撃「わが子や孫の時間と金を…」嫁たちが義母に直訴！＜第8話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第8話 私も言わなきゃ
【編集部コメント】
ミサコさんが介護から目を背けることによって、ケイタさんとお義兄さん、そしてその子どもたち……ミサコさんが目に入れても痛くないほどかわいい孫たちは、これから先しなくてもいい苦労をすることになってしまいます。本当なら将来の学費として貯めておいたお金を、チヨコさんの介護費用に回してしまうとなれば、孫たちがお金のため進路を諦める可能性だって出てきます。子どもの未来を潰してしまうなんて、親としては到底納得できないですよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
ミサコさんが介護から目を背けることによって、ケイタさんとお義兄さん、そしてその子どもたち……ミサコさんが目に入れても痛くないほどかわいい孫たちは、これから先しなくてもいい苦労をすることになってしまいます。本当なら将来の学費として貯めておいたお金を、チヨコさんの介護費用に回してしまうとなれば、孫たちがお金のため進路を諦める可能性だって出てきます。子どもの未来を潰してしまうなんて、親としては到底納得できないですよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙