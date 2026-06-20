松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』のメインビジュアルが解禁された。

本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。

「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

公開されたメインビジュアルでは、麻里子を見つめる爽太の姿が印象的に描かれている。

25年間胸に秘めてきた想いと、その胸の内にある複雑な感情をうかがわせる爽太の眼差し。その先で、麻里子は別の方向へ視線を向ける。

二人の印象的な眼差しが、「純愛か、それとも狂気か――」という本作のテーマを印象づけている。

鈴木努プロデューサーは、「最高なポスターが出来ました。こんなに近くにいるのに目が合わない2人。松村さんの見つめる先には何があるのでしょうか。想像してみてください」と、ビジュアルに込めた思いを語っている。

注目の第1話は、7月11日（土）よる9時から放送される。