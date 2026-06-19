この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」が「高須クリニック銀座院の新人歓迎会を墨田川屋形船で行いました！」を公開した。動画では、高須幹弥氏が隅田川の屋形船で行われた豪華な新人歓迎会に密着し、同僚ドクターへのインタビューやイベントの様子を伝えている。



歓迎会の舞台となったのは、隅田川を周遊する大型の屋形船。船内にはすき焼きや茶碗蒸し、揚げたての天ぷらなど、豪華な料理がずらりと並べられた。高須幹弥氏は「まさに屋形船料理のプチバブル」「ワンチャンこんなに美味しい天ぷらないんじゃないか」と、そのクオリティの高さを絶賛している。



出航後はお台場周辺の絶景を船上のデッキから楽しみつつ、参加しているドクター陣へのインタビューを実施。若狭先生は、最近の患者の傾向として「肌の土台からきれいにしたい」「額を丸くしたい」という要望が多いと語った。また、村上先生は若返り目的の切開フェイスリフトや目周りの手術の多さを指摘するなど、現場のリアルな声が引き出されている。



宴もたけなわとなると、豪華賞品が用意されたクイズ大会がスタート。フジテレビ本社ビルの球体展望室の愛称「はちたま」を当てる問題や、高須幹弥氏自身が教授に就任した「中京学院大学」に関する出題などが行われ、船内は大きな盛り上がりを見せた。さらに、今年度で退職予定の鈴木事務長に向けた退職セレモニーも行われ、長年の貢献に対する感謝が伝えられた。



豪華な食事と絶景クルージング、そしてドクターたちの素顔が垣間見える充実のイベントとなった新人歓迎会。クリニックの和やかな雰囲気や、美容医療の最前線に立つ医師たちの生の声を知ることができる貴重な映像となっている。