【明日から】Amazon プライムデーで飲食料品がセール価格に
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中から飲食料品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

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新潟県産コシヒカリを100%使用した「サトウのごはん」


Sato

サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 200g X 20

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



お米マイスターブレンド「ももたろう印の無洗米」5kg


ももたろう印

ももたろう印 無洗米 5kg 業務用 お米マイスターブレンド

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サラダやパスタ、炒め物にも。Amazonブランドの「シーチキン Lフレーク」


by Amazon

by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶

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身体づくりに必要なビタミン配合。ソイプロテインのミルクティー味


ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ミルクティー風味 900g 明治 国内製造

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甘さ控えめでコク深い味わい。ホエイプロテインのビターショコラ風味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 ビターショコラ風味 980g 人工甘味料不使用 明治 NEXT BODY 【Amazon.co.jp限定】

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食塩無添加。Amazonブランドのミックスナッツ 1kg


by Amazon

by Amazon ミックスナッツ 1kg 植物油不使用 無塩 食塩無添加 アーモンド カシューナッツ くるみ

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ホエイプロテインの「UMATEIN（ウマテイン）」オレンジ味 1kg


ウマテイン

UMATEIN ウマテイン プロテイン ホエイプロテインオレンジ味 1kg 国産 11種類のビタミン配合

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不足しがちなミネラルが一度に摂れる。DHCのマルチミネラル


DHC

DHC マルチミネラル 徳用90日分【栄養機能食品(鉄・亜鉛・マグネシウム)】

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芳醇な香りと深いコクが楽しめる「ちょっと贅沢な珈琲店 スティック」100本


AGF(エージーエフ)

AGF(エージーエフ) ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャルブレンド 100本 【 スティックコーヒー 】【 インスタントコーヒー 】

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食物繊維とヤクルトのオリゴ糖を配合した「青汁のめぐり」


ヤクルトヘルスフーズ

ヤクルトヘルスフーズ 青汁のめぐり 450g（7.5g×60袋） 青汁 粉末 国産 ヤクルト 大麦若葉 食物繊維 香料・保存料・着色料無添加 ガラクトオリゴ糖

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カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート


チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg

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しっかりとした厚みのある味わい「サッポロ 赤星 ラガービール」


サッポロビール

サッポロ 赤星 ラガービール [ 350ml×24本 ]

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軟水のナチュラルミネラルウォーター「水想い」


水想い

水想い ナチュラルミネラルウォーター ラベルレス 500ml × 42本 軟水 蔵王連峰の雪どけ天然水

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ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に


オールフリー

からだを想う オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本

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その他のセール予定商品


オルビス(ORBIS)

ORBIS（オルビス） エッセンスインヘアミルク サンリオキャラクターズ 限定コラボデザイン ボトル入り 140g（洗い流さないトリートメント）

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ビオフェルミン

[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に

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NANOX(ナノックス)

NANOX one(ナノックスワン) ニオイ専用 詰替メガジャンボ1790g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ジェル

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NONIO(ノニオ)

【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭

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※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
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