【明日から】Amazon プライムデーで飲食料品がセール価格に

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、セール対象商品の中から飲食料品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

新潟県産コシヒカリを100%使用した「サトウのごはん」

お米マイスターブレンド「ももたろう印の無洗米」5kg

サラダやパスタ、炒め物にも。Amazonブランドの「シーチキン Lフレーク」

身体づくりに必要なビタミン配合。ソイプロテインのミルクティー味

甘さ控えめでコク深い味わい。ホエイプロテインのビターショコラ風味

食塩無添加。Amazonブランドのミックスナッツ 1kg

ホエイプロテインの「UMATEIN（ウマテイン）」オレンジ味 1kg

不足しがちなミネラルが一度に摂れる。DHCのマルチミネラル

芳醇な香りと深いコクが楽しめる「ちょっと贅沢な珈琲店 スティック」100本

食物繊維とヤクルトのオリゴ糖を配合した「青汁のめぐり」

カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート

しっかりとした厚みのある味わい「サッポロ 赤星 ラガービール」

軟水のナチュラルミネラルウォーター「水想い」

ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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