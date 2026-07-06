【明日から】Amazon プライムデーで飲食料品がセール価格に
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、セール対象商品の中から飲食料品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、セール対象商品の中から飲食料品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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新潟県産コシヒカリを100%使用した「サトウのごはん」
お米マイスターブレンド「ももたろう印の無洗米」5kg
サラダやパスタ、炒め物にも。Amazonブランドの「シーチキン Lフレーク」
身体づくりに必要なビタミン配合。ソイプロテインのミルクティー味
甘さ控えめでコク深い味わい。ホエイプロテインのビターショコラ風味
食塩無添加。Amazonブランドのミックスナッツ 1kg
ホエイプロテインの「UMATEIN（ウマテイン）」オレンジ味 1kg
不足しがちなミネラルが一度に摂れる。DHCのマルチミネラル
芳醇な香りと深いコクが楽しめる「ちょっと贅沢な珈琲店 スティック」100本
食物繊維とヤクルトのオリゴ糖を配合した「青汁のめぐり」
カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート
しっかりとした厚みのある味わい「サッポロ 赤星 ラガービール」
軟水のナチュラルミネラルウォーター「水想い」
ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に
その他のセール予定商品
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
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※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
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