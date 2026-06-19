初夏の風物詩、ホタル。

蒸し暑く暗い夜、ふと目にする川沿いの草むらに、ふわっと浮かぶ黄緑の光。闇の中に浮かぶその光景は、どこか幻想的で、不思議な魅力に満ちています。

【写真を見る】ホタルはなぜ光る？発光効率抜群の「冷光」で求愛信号だけでなく「おいしくない」メッセージも発信【よく出る条件・撮影のコツ】

きっとその正体は、ホタル（【画像①】はゲンジボタル）。日本の夏を象徴する、儚くも美しい存在ですね。しかし、その光には知られざる進化の知恵と、自然界の複雑なドラマが秘められているのです。

昆虫に詳しい、東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

ホタルは世界に2200種 日本には50種

──改めて、ホタルはどんな虫なのでしょうか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「近年は都市化や環境の変化で、ホタルの姿を身近に見る機会が減ってしまいました。ですが、郊外の小さな河川や田園地帯、湿地や森林の中では、今でも出会える場所があります。



ホタルは『コウチュウ目ホタル科』に属する昆虫で、世界に約2,200種、日本には約50種が生息しています。その中でも実際に光る種は10種ほど。さらに、私たちが夏の風物詩として親しんでいるホタルは、主に以下の3種です。

ゲンジボタル（日本最大の種。川沿いに生息し、2秒間隔でゆったりと光ります）。



ヘイケボタル（水田や農村部の用水路に多く、テンポよくふわふわと光ります）



ヒメボタル（湿った山林に生息。地面近くを低く飛びながら、鋭く点滅するような光を放ちます）」

昼行性のホタルもいる

（東洋産業 大野竜徳さん）

「日中に見かけるホタルの仲間もいますが、これらは光りません。たとえば『オバボタル』の仲間は昼行性で、体は似ていても発光せず、光るホタルだ！と思って捕まえてみたら、残念、人（虫）違いということも」



──昼行性のホタルもいるんですね。



「また、『ホタルモドキ（ホタルモドキ科）』や『ジョウカイボン（ジョウカイボン科）』といった昆虫たちも、名前や見た目がホタルに似ていますが、まったく別のグループに属し、発光しません。



これらの虫たちがホタルに似ているのは、天敵に対する『擬態（ぎたい）』（毒や不快物質を持つ生物に似せる防御手段）と考えられています」

ホタルはなぜ光る？

──ホタルはどうして光るのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「ホタルは、その光によって『私はまずいぞ！』『びっくりさせるぞ！』というシグナルも発しており、その姿を真似することで、ほかの擬態昆虫たちもまんまと食べられにくくしているのです」

──ゲンジボタルは、どのような一生を送るのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「今、私たちの目を楽しませてくれるゲンジボタルの成虫は、成虫になってから約1週間の短い命。



オスはふわーっと光りながら飛び回り、メスは草や葉に止まり、静かに光って求愛を受けます。彼らは成虫になるとほとんどエサを食べず、雨上がりなど蒸し暑い夜に活動します。



しかし、その短い成虫期間の前には、実は1年近い長い幼虫時代があります。卵は湿った苔の中などに産みつけられ、やがて孵化した幼虫は川や田んぼの水中で暮らします。



彼らは『カワニナ』という黒っぽくて細長い巻貝を主食とし、成虫になるまでに20匹以上を捕食して成長します。

ホタルはグルメ

ただし、ホタルはとってもグルメ。おいしそうで食べやすそうなカワニナを厳選するため、これを支えるには環境中に何十倍ものカワニナが必要で、ホタルの生息には豊かな水辺の生態系が不可欠なのです。



──ホタルは、綺麗な水の川にいるというイメージでしたが、それはカワニナの生育環境としても必要な条件だったんですね。

（東洋産業 大野竜徳さん）

「夏がきて、秋が過ぎて、冬を超えて春になり、雨が川面を打つ音を聞くと、成長した幼虫は成虫になる準備を始めます。



幼虫は水辺から陸に上がり、泥の中に潜って蛹になります（この間もほんのり発光します）。



そして梅雨入り前後、蒸し暑い雨上がりの夜、一斉に羽化して光りながら飛び立ち、次の命をつなぐプロポーズの旅へ出るのです」

ホタルの光の秘密は？

──ホタルはどのような仕組みで光っているのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「ホタルの光は『冷光（れいこう）』と呼ばれ、ルシフェリンという物質がルシフェラーゼという酵素と酸素と反応して発光します【画像③】



この発光反応は、熱をほとんど出さず、エネルギーの90％以上が光として放たれるという非常に効率的なものです。



これは人間が作る光とは大違いです。白熱電球の発光効率は約10％、蛍光灯で20％、LEDでさえ30～50％程度です。



ホタルは、まさに自然が生んだ最先端テクノロジーとも言える存在なのです」

「この光は、もともとは『外敵を威嚇して逃れるために進化した防御行動の名残』と考えられています。



やがて、それが異性への求愛信号として進化し、種ごとに発光パターンを分けることで、暗闇でも相手を見分けられる愛のささやきになっていったのです」

ホタルの光で勉強できる？？

──ところで、「蛍雪の功」や「蛍の光」といった言葉は、苦学して勉強する姿を称えた表現ですが、実際にホタルの光で本当に勉強できたのでしょうか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「ゲンジボタル一匹あたりの明るさは約2～3ルクス程度。20匹集めてやっとロウソク1本分くらいの明るさ。



しかも、ホタルは常に光っているわけではなく、疲れれば1～2時間で『消灯』します。成虫の寿命も短く、丁寧にお世話をしてあげないと、すぐに死んでしまいます。



現代の感覚で言えば、視力を落としそうですし、ホタルを捕まえに行ったり、飼育したりする時間を勉強に費やした方が効率的かもしれません。



とはいえ、そこまでしても努力を惜しまなかったという『心意気』の象徴として捉えたい言葉ですね」

ホタルを見に行こう！

──ホタルが見られる場所を探すには、どうしたらよいでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「自治体の自然観察情報やホタル観賞会、SNSやブログの最新情報を参考にすると良いでしょう。



種類によって生息環境は異なりますが、ゲンジボタルなら川沿いの草むらや水面付近、ヒメボタルなら森林の中の地表近くに多く見られます。



観察に適した時間帯は、薄暗くなってきた19:30ごろから。ゲンジボタルのピークは20:00～21:00頃で、深夜にもぽつぽつ飛びます。



ヒメボタルはやや遅めの時間帯、20:00～深夜までが見ごろです」

ホタルがよく出る条件

──ホタルが鑑賞しやすい条件はあるのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「気温20℃以上。湿度が高く、蒸し暑い夜。風が少なく、月明かりが弱い日。郊外の清流沿い・棚田・林縁など、静かで暗い場所です」



「懐中電灯を使う場合は赤いセロハンを貼り、足元だけ照らすようにしましょう。強い光はホタルの活動を妨げます」

──ホタル撮影のコツは？



「ホタルの幻想的な光跡を写真に残したいなら、次のような装備と設定がおすすめです！一眼レフ、または長時間露光できるスマホ。



シャッター速度は10～20秒前後。三脚または安定した台でカメラを固定。フラッシュは厳禁です。ホタルはとてもデリケートな生き物です。光や物音、水辺の攪乱などに弱く、捕まえても長生きはしません。



観察は静かに、そっと。ホタルの『おうち』にお邪魔する気持ちで、そっとそのプロポーズの姿を見守りましょう。



ホタルはその土地の自然環境の健全さを映し出すバロメーター。私たち一人ひとりがその尊さを知り、未来の世代にもこの光景を手渡していけたら素敵ですね」