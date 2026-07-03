【明日から】Amazon プライムデーでSALE予定の「Apple」製品まとめ

7月7日からセール開始↓↓↓

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、「AirPods Pro 3」やApple Watch、iPhoneシリーズなど、セール対象予定のApple製品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」

アクティブノイズ キャンセリング搭載の「AirPods 4」

史上最薄のiPhone「iPhone Air 256GB（SIMフリー）」

常時表示ディスプレイ「Apple Watch SE 3（GPSモデル）」

最大24時間使えるバッテリー「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」

Apple Intelligenceのために設計された「Apple 13 インチ iPad Air（M3）」

直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」

シンプルなジェスチャーで操作可能。「Apple Magic Mouse」

「探す」アプリで持ち物の現在地を探せる「AirTag」

全方位サウンドで音に包まれる「Beats Studio Pro」

完璧な着け心地で一日中快適に音楽を楽しめる。「Beats Studio Buds +」

装着したり、首にかけたり。アクティブな毎日にぴったりの「Beats Flex」

Apple MagSafe対応のiPhone Airケース

7月10日からセール開始↓↓↓

Apple Intelligenceのために設計された「iPhone 16e 256GB」

防沫性能、耐水性能、防塵性能を備えた「iPhone 15 256GB」

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得。お客様によって条件が異なる場合があります。