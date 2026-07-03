【明日から】Amazon プライムデーでSALE予定の「Apple」製品まとめ
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、「AirPods Pro 3」やApple Watch、iPhoneシリーズなど、セール対象予定のApple製品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

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7月7日からセール開始↓↓↓


進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アクティブノイズ キャンセリング搭載の「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



史上最薄のiPhone「iPhone Air 256GB（SIMフリー）」


Apple(アップル)

Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



常時表示ディスプレイ「Apple Watch SE 3（GPSモデル）」


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Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M

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最大24時間使えるバッテリー「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」


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Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

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Apple Intelligenceのために設計された「Apple 13 インチ iPad Air（M3）」


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Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」


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Apple Pencil Pro

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シンプルなジェスチャーで操作可能。「Apple Magic Mouse」


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Magic Mouse (USB-C) - ホワイト(Multi-Touch対応)

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「探す」アプリで持ち物の現在地を探せる「AirTag」


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Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー

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全方位サウンドで音に包まれる「Beats Studio Pro」


Beats

Beats Studio Pro - ワイヤレス Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドフォン - パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C ロスレスオーディオ、AppleおよびAndroidデバイスとの互換性、最大40時間の再生時間 - ブラック

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



完璧な着け心地で一日中快適に音楽を楽しめる。「Beats Studio Buds +」


Beats

Beats Studio Buds +| ワイヤレスノイズキャンセリングイヤフォン - AppleデバイスとAndroidデバイスで互換性が向上、内蔵マイク、耐汗仕様Bluetoothイヤフォン、空間オーディオ - ブラック/ゴールド

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



装着したり、首にかけたり。アクティブな毎日にぴったりの「Beats Flex」


Beats

Beats Flexワイヤレスイヤホン – Apple W1ヘッドフォンチップ、マグネット式イヤーバッド、Class 1 Bluetooth、最大12時間の再生時間 - Beats ブラック

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Apple MagSafe対応のiPhone Airケース


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Apple MagSafe対応iPhone Airケース - フロスト

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7月10日からセール開始↓↓↓


Apple Intelligenceのために設計された「iPhone 16e 256GB」


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iPhone 16e 256GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



防沫性能、耐水性能、防塵性能を備えた「iPhone 15 256GB」


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iPhone 15 256GB ピンク

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その他のセール予定商品


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Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

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【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


SHOKZ

Shokz (ショックス) OpenFit 2+ オープンイヤー イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン 山口一郎コラボモデル同仕様 Dolby Audio対応 17.3mm 大型ドライバー 合計48時間再生 音漏れ抑制技術 IP55防水 Bluetooth 5.4 物理ボタン ワイヤレス充電 急速充電 マイク付き AIノイキャン通話 9.4g超軽量 耳を塞がない 2025 ブラック

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



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