4回はカミネロとパラシオスから三振を奪った

【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのレイズ戦に先発登板し、今季7勝目を挙げた。今季最速タイの101.0マイル（約162.5キロ）を計測した直球に加え、スイーパーやスプリッターなどを投げ込んだが、この日2番目に割合が多かったのはカーブだった。衝撃の変化を見せた魔球に対し、ファンの視線も奪われた。

特に話題を集めたのが、4回のマウンドだ。先頭のカミネロに対し、カウント2-2からの5球目で79マイル（約127.1キロ）のカーブを投じて空振り三振を奪った。さらに1死走者なしで迎えたパラシオスには、1球前に98マイル（約157.7キロ）のフォーシームを投じた後、1-2から78マイル（約125.5キロ）のカーブで三振を記録した。

MLB公式の「ベースボール・サバント」によると、落差はそれぞれ61インチ（約154センチ）と59インチ（約149センチ）。あまりの変化に、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるジョー・デービス氏も「空振り。2球、エグい……」と伝えた。また、「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏も動画を公開し、「ショウヘイ・オオタニのイヤらしいカーブ」として脱帽した。

驚異的な軌道を描いたカーブに、ファンも騒然としている。「殿堂入りするカーブ」「295本のホームランを打って、さらにこんなカーブを投げる。マジか」「彼のカーブがこんな軌道を描くのは初めて見た。何だこれ」「ショウヘイの登板日を見逃すな」「何てこった」「凄い曲がりだね！ エグイ」「このカーブ エグすぎる」「なにこれ」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）