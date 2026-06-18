WOWOW、不具合を発表「テレビ放送の視聴登録が解除され、BS放送（191ch〜193ch）が視聴不可」
WOWOWは18日、契約者の一部で不具合が確認されていると公式サイトで発表した。テレビ放送の視聴登録が解除され、BS放送（191ch〜193ch）が視聴不可となるなどの事象が確認されているとしている。
【写真】深々と…頭を下げて謝罪した港浩一氏らフジテレビ幹部
公式サイトでは「【お詫び】ご契約情報の表示不備およびテレビ放送の視聴登録が解除となる不具合について」と題したページを掲載。18日午前4時から「テレビ放送の視聴登録が解除され、BS放送（191ch〜193ch）が視聴不可となる」「MyWOWOW（マイページ）にてご契約情報が正しく表示されない」との不具合が確認されているとした。
サイトでは「現在、原因の調査および対応を鋭意進めております。当事象に該当するお客様につきましては、 誠に恐れ入りますが、WOWOWカスタマーセンターまでお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。お客様にはご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と伝えている。
【写真】深々と…頭を下げて謝罪した港浩一氏らフジテレビ幹部
公式サイトでは「【お詫び】ご契約情報の表示不備およびテレビ放送の視聴登録が解除となる不具合について」と題したページを掲載。18日午前4時から「テレビ放送の視聴登録が解除され、BS放送（191ch〜193ch）が視聴不可となる」「MyWOWOW（マイページ）にてご契約情報が正しく表示されない」との不具合が確認されているとした。
サイトでは「現在、原因の調査および対応を鋭意進めております。当事象に該当するお客様につきましては、 誠に恐れ入りますが、WOWOWカスタマーセンターまでお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。お客様にはご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と伝えている。