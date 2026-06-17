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「室蘭女子高生失踪事件」の謎。白昼の市街地からなぜ彼女は忽然と消えたのか

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が、「【室蘭女子高生失踪事件】店まで徒歩30秒…なぜ彼女は消えたのか」と題した動画を公開した。動画では、2001年に北海道室蘭市で発生し、現在も未解決となっている「室蘭女子高生失踪事件」について、失踪した女子高生の足取りを現地でたどりながら、空白の4分間に起きた謎に迫っている。



動画では、当時16歳の千田麻未さんが白昼の市街地で忽然と姿を消した事件の概要を解説する。ナナジャパは、千田さんが住んでいた白鳥台のバス停から出発し、彼女が向かったアルバイト先のパン屋本店までのルートを実際に検証。千田さんは当初、最寄りの「東通」バス停で降りるはずだったが、なぜか一つ先の「東町2丁目」で下車した。その後、室蘭サティ（現イオン室蘭）に立ち寄り、知人と会話を交わした後、再びバスに乗って「東通」に戻るという不可解な行動をとっていたことが明かされる。



さらに動画では、事件の核心とも言える交際相手との通話記録に注目する。パン屋本店からわずか25mの場所にある「東通」バス停で降りた後、13時42分に交際相手から電話を受けた千田さんは「これからバイト先に向かう」と答えていた。しかし、その4分後に再びかかってきた電話には「今話せないから、後でかけ直す」と告げ、わずか8秒で通話を切ったという。



ナナジャパはこの空白の4分間に着目し、千田さんのPHSの位置情報が約1km離れた別の基地局へ移動していた事実を提示。「徒歩ではほぼ説明がつかない移動」と指摘し、車で連れ去られた可能性が高いと推測した。また、パン屋のオーナーに対する根拠のない過激なデマが広がったことにも触れ、ネット上の憶測が引き起こす被害の深刻さも伝えている。



事件から25年が経過した現在も、現場周辺には情報提供を呼びかける真新しい看板が設置されている。ナナジャパは、真実を知る人物がこの街のどこかにいるはずだと語り、「事実を風化させないために、ここに来ました」と、未解決事件に対する関心を持ち続けることの重要性を強く訴えかけた。