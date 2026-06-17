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イヤホン・ヘッドホン専門店「eイヤホン」が、「KENWOODから出た！ガラスの振動板を搭載したハイエンドTWS「GLASS Core Pro」「GLASS Core」2機種レビュー！」と題した動画を公開した。



動画では、同店のはまちゃんがKENWOODの80周年記念モデルである完全ワイヤレスイヤホン「GLASS Core Pro」と「GLASS Core」をレビュー。ガラス振動板を採用した両機種の特長や、専門店ならではの視点で音質や装着感を徹底比較している。



はまちゃんは、両機種に共通する最大の魅力として「ガラスの振動板」と「リキッドシリコンイヤーピース」を挙げる。特に楕円形でフィルター付きのイヤーピースについては、「単品販売した方がいい」と絶賛。ペタペタとした質感で耳に密着し、非常に高い遮音性と安定した装着感を実現していると語った。



音質について、上位機種の「GLASS Core Pro」は「中高音のクオリティがすごい」と評価。MEMSドライバーを搭載し、クールでシャープなサウンドが特徴だとした。一方の「GLASS Core」は、メリハリのあるナチュラルな音作りで、「実際こっちの方が好きっていう人多いと思います」と分析している。



また、「GLASS Core Pro」特有の機能にも注目。個人の耳に合わせて音を最適化する「パーソナライズサウンド」や、独自の空間オーディオ技術「EXOFIELD（エクソフィールド）」の恩恵が大きいと指摘。空間オーディオについては「映画や映像作品を見る時にマジでおすすめ」と力説した。さらに、両機種に搭載された高音質化技術「K2テクノロジー」は、オンにするだけで劇的な変化が楽しめると太鼓判を押している。



最後に、はまちゃんは「GLASS Core Pro」の圧倒的なクリアさや充実した機能を高く評価しつつも、手頃な価格でKENWOODらしいサウンドを楽しめる「GLASS Core」の魅力も強調。機能性と予算のバランス、そして「どんな音を求めるか」という明確な基準を示すことで、視聴者が自分に最適な一台を選ぶためのヒントを提示して動画を締めくくった。