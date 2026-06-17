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YouTubeチャンネル「ひかるのノースランドCHANNEL」が、「【レビュー】DJI Osmo Pocket 4は急いで買うべき？3からの進化と「デュアルレンズ搭載Insta360 Luna」を待つべき理由」と題した動画を公開した。動画では、新たに発売されたジンバルカメラ「DJI Osmo Pocket 4」の性能を前モデル「Pocket 3」と比較検証し、「今すぐ急いで買う必要はない」という結論に至った理由を解説している。



動画冒頭、ひかる氏はPocket 4について「全体的な性能がブラッシュアップされた非常に完成度の高いカメラ」と評価しつつも、「2から3へ移行した時のような劇的な進化はしていない」と述べ、あくまでマイナーアップデートに留まっているという印象を語った。



検証パートでは、UIの操作性や画質を細かく比較。Pocket 4の進化点として、起動速度の向上や、カメラ内部で完結する美肌効果、ホワイトバランスの色調変更機能などを高く評価した。一方で、SDカードスロットにカバーが追加されたことでPocket 3で人気だった拡張フレームが干渉してしまう点や、マニュアル設定時のISO上限値が指定できなくなった点など、一部の仕様変更に対しては不便さを指摘している。



野外や暗所での撮影比較では、画質面での劇的な差はスマートフォンの画面ではわかりにくいと分析。特に低照度モードでの撮影においては、Pocket 3の方が自然に見える場面もあるとし、前モデルの優秀さを改めて浮き彫りにした。



ひかる氏は、現在Pocket 3を持っているユーザーに対しては無理に買い替える必要はないと断言。さらに、5月にはInsta360からデュアルレンズ内蔵の「Insta360 Luna」の発売が控えていることに触れ、「今すぐ新しいカメラが必要な方以外は、決して急いで買う必要のない製品」と総括した。用途や最新の市場動向を見極めた上でのカメラ選びを推奨し、購入を検討している視聴者に有益な視点を提供した。