◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組 イラク―ノルウェー（１６日、ボストン競技場）

１９９８年フランス大会以来、７大会ぶり４度目出場のノルウェー（ＦＩＦＡランク３１位）のエースＦＷハーランド（マンチェスターＣ）が前半だけで２得点を挙げた。

ハーランドのＷ杯デビュー戦は、１０大会ぶり２度目出場でアジア勢７戦無敗がかかるイラク（同５７位）との一戦。前半２９分、ＤＦメレルウォルフェの左クロスに滑り込みながら左足で決め、Ｗ杯デビュー戦でいきなり初ゴールをマークした。１―１に追いつかれた前半４３分、相手ＤＦからＧＫハッサンへのバックパスを押し込み、２点目を奪った。

欧州予選はイタリアに２勝するなど８戦全勝し、最多３７得点をマーク。世界屈指のストライカー、ハーランドはモルドバ戦の５ゴールなど１６得点を挙げ、母国を２８年ぶりの本大会へ導いた。

前回出場の９８年フランス大会はブラジルに勝利する快挙で１６強入り。今大会はフランス、セネガル、イラクと同組を勝ち抜き、まずは２８年ぶりの決勝トーナメント進出を狙う。

◆ノルウェー（７大会ぶり４度目） ＦＩＦＡランク３１位。Ｗ杯最高成績は１９９８年の１６強。欧州選手権の最高成績は２０００年の１次Ｌ敗退。欧州予選は８勝無敗で突破。２０２０年からストーレ・ソルバッケン監督（５８）が指揮。主な選手はＦＷハーランド（マンチェスターＣ）、ＭＦウーデゴール（アーセナル）ら。首都オスロ。人口約５６０万人。