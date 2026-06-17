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YouTubeチャンネル「イヤホン・ヘッドホン専門店 eイヤホン」が、「【圧倒的進化！】Shokzのイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンの進化が凄いぞ！『OpenDots 2』『OpenDots Air』2製品をご紹介！」を公開した。動画では、出演者のゆーでぃ氏がShokzの新型イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「OpenDots 2」と「OpenDots Air」を詳細にレビューし、前作からの進化点やそれぞれの魅力を解説している。



ゆーでぃ氏はまず、大人気製品の後継機である「OpenDots 2」をピックアップ。前作「OpenDots ONE」と比較しながら、本体の軽量化やケースの防塵防水対応、マイク性能の強化など、細部までアップデートされている点に触れた。特に操作方法が「タップ」から、感圧センサーを用いた「つまむ」動作に変更されたことで、誤操作が大幅に減った点を「嬉しいアップデート」と評価している。



さらに、最も驚いた点として音質の進化を挙げた。低音のクリアさと分離感の高さについて「これだけクリアに低域が出ていて、分析的に低域が聴ける製品って今までなかったので、これは本当に凄い」と絶賛。Dolby Audioの機能向上により、音の広がりや立体感が自然になり、ボーカルや楽器の位置がよりリアルに感じられると強調した。



続いて、同時期に発売となる新製品「OpenDots Air」も紹介。価格を抑えたエントリーモデルでありながら、ケースが自立するデザインを採用している。また、本体のバッテリー部分をやや大きく設計したことで「耳に着けた時の安定感が一番ある」と語り、運動時などアクティブなシーンでの使用に適していると分析した。



動画の終盤では、実際の生活音を想定して掃除機を稼働させながら、3機種の通話マイク性能を比較検証。ここでも「OpenDots 2」のノイズ低減能力の高さが際立った。ゆーでぃ氏は、高音質とデザイン性を求めるなら「OpenDots 2」、手頃な価格で安定した装着感を求めるなら「OpenDots Air」と結論づけ、ユーザーのライフスタイルに合わせた選び方を提示している。