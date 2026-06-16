『ダンサー イン Paris』セドリック・クラピッシュ監督最新作『モネと時間旅行』9.18日本公開決定！
世界で250万人動員の大ヒットを記録したセドリック・クラピッシュ監督最新作『La Venue de l’avenir（原題）』が、邦題を『モネと時間旅行』として、9月18日より公開されることが決定。併せて、場面写真7点が解禁された。
【写真】家族と人生をめぐる感動作『モネと時間旅行』場面写真
ノルマンディーの草原に佇む、長い間閉ざされていた古い屋敷。相続の権利を持つのは、面識のない30人以上の一族だった。土地開発のために屋敷を売るように迫られ、パリで暮らすセブ、アブデル、セリーヌ、ギイの親戚4人は、一族を代表して屋敷の調査をすることに。やがて、屋敷の中から印象派の作品らしき絵画や、先祖アデルの手紙や写真を見つける。
19世紀にノルマンディーからパリへと旅をし、ベル・エポックの時代を生きた、謎の女性アデル。彼女と絵画にまつわる秘密が解き明かされたとき、過去と現在、理想と現実が出会い、それぞれの人生に新たな扉を開く――。
印象派の巨匠、モネ没後100年でもある2026年に日本公開を迎える本作。モネはもちろん、ルノワール、セザンヌ、写真家フェリックス・ナダール、作家ヴィクトル・ユゴーなど、実在の芸術家たちが次々と登場。オルセー美術館、オランジュリー美術館、モネによる「睡蓮の庭」ほか、印象派の聖地や名作絵画も物語を彩る。
監督を務めたのは、『スパニッシュ・アパートメント』『ダンサー イン Paris』などで知られるセドリック・クラピッシュ。ベルリン国際映画祭で映画批評家協会賞を受賞した『猫が行方不明』（1996）をはじめ、『家族の気分』（1996）、『パリの確率』（1999）、『PARIS パリ』（2008）などパリを舞台にした作品を続々と発表した。
一方で『スパニッシュ・アパートメント』（2002）、『ロシアン・ドールズ』（2005）など、青春のかけがえのない瞬間や人生の転機を描いた作品でも高い評価を獲得。また、長年のバレエ・ダンスファンでもある彼は『オーレリ・デュポン 輝ける一瞬に』（2010）や、パリ・オペラ座の舞台を撮った作品、近年ではパリ・オペラ座のダンサーを主演に迎えた『ダンサー イン Paris』（2022）を手がけている。
そんなクラピッシュ監督が最新作で挑んだのは、かねてより念願であり、自身が愛してやまない〈19世紀のパリ〉の映像化。そしてそこに〈現代〉という二つの時代を交差させた、「家族と人生をめぐる物語」。パリとノルマンディー、19世紀ベル・エポックへの時間旅行、そして遺産の屋敷と一枚の絵画に隠された謎を紐解くことで生まれる人生の輝きを描き出した。
現代の主人公セブを演じるのは、カルティエのコマーシャル撮影でクラピッシュに見出されたアブラム・ヴァプレ。彼と共に遺産の屋敷を捜索する、賑やかで個性的な親戚役には、『画家ボナール ピエールとマルト』などのヴァンサン・マケーニュ、『最高の花婿』シリーズのジュリア・ピアトン、『パリのどこかで、あなたと』などクラピッシュ作品でおなじみのジヌディーヌ・スアレム。
19世紀の物語の主人公アデルには、名優ヴァンサン・ランドンとサンドリーヌ・キベルランの娘で、『スザンヌ、16歳』で監督・主演デビューを果たした期待の新人スザンヌ・ランドン。アデルのパリ滞在を支える友人アナトール役に、イレーヌ・ジャコブの息子で『Winter boy』『動物界』で話題になったポール・キルシェ、ルシアン役に『モンテ・クリスト伯』のヴァシリ・シュナイダー。ノルマンディーに残した恋人ガスパール役を、第79回カンヌ国際映画祭『Coward』で男優賞を受賞した注目のヴァランタン・カンパーニュが務め、若手俳優たちが生き生きと物語の脇を固める。
さらに、『幻滅』のセシル・ドゥ・フランス、『私は確信する』のオリヴィエ・グルメなどの名優や、クラピッシュ監督の熱望により出演し、劇中でも歌を披露するミュージシャンのPOMなど、バラエティ豊かなフランスの俳優たちの息の合った競演が、家族のルーツを探る物語に、心地よさと温かさをもたらしている。
このたび解禁された場面写真は7点。＜遺産の屋敷＞に集まった4人の子孫たちが、100年以上の時を経て見つかった祖先の手紙に見入る姿や、19世紀ベル・エポック時代を生きたアデルが、住み慣れたノルマンディーを離れ、大きな荷物を抱えながら不安げにパリの街を歩く様子を捉えている。
そのほか、本作の重要なモチーフとなる“モネ”の大作《睡蓮》を、現代の鑑賞者たちがスマートフォンで撮影する印象的な場面も。どれも現代と19世紀、ふたつの時代を鮮やかに写し出し、本作が描く「家族と人生をめぐる物語」を象徴する場面となっている。
映画『モネと時間旅行』は、9月18日よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下ほか公開。
【写真】家族と人生をめぐる感動作『モネと時間旅行』場面写真
ノルマンディーの草原に佇む、長い間閉ざされていた古い屋敷。相続の権利を持つのは、面識のない30人以上の一族だった。土地開発のために屋敷を売るように迫られ、パリで暮らすセブ、アブデル、セリーヌ、ギイの親戚4人は、一族を代表して屋敷の調査をすることに。やがて、屋敷の中から印象派の作品らしき絵画や、先祖アデルの手紙や写真を見つける。
印象派の巨匠、モネ没後100年でもある2026年に日本公開を迎える本作。モネはもちろん、ルノワール、セザンヌ、写真家フェリックス・ナダール、作家ヴィクトル・ユゴーなど、実在の芸術家たちが次々と登場。オルセー美術館、オランジュリー美術館、モネによる「睡蓮の庭」ほか、印象派の聖地や名作絵画も物語を彩る。
監督を務めたのは、『スパニッシュ・アパートメント』『ダンサー イン Paris』などで知られるセドリック・クラピッシュ。ベルリン国際映画祭で映画批評家協会賞を受賞した『猫が行方不明』（1996）をはじめ、『家族の気分』（1996）、『パリの確率』（1999）、『PARIS パリ』（2008）などパリを舞台にした作品を続々と発表した。
一方で『スパニッシュ・アパートメント』（2002）、『ロシアン・ドールズ』（2005）など、青春のかけがえのない瞬間や人生の転機を描いた作品でも高い評価を獲得。また、長年のバレエ・ダンスファンでもある彼は『オーレリ・デュポン 輝ける一瞬に』（2010）や、パリ・オペラ座の舞台を撮った作品、近年ではパリ・オペラ座のダンサーを主演に迎えた『ダンサー イン Paris』（2022）を手がけている。
そんなクラピッシュ監督が最新作で挑んだのは、かねてより念願であり、自身が愛してやまない〈19世紀のパリ〉の映像化。そしてそこに〈現代〉という二つの時代を交差させた、「家族と人生をめぐる物語」。パリとノルマンディー、19世紀ベル・エポックへの時間旅行、そして遺産の屋敷と一枚の絵画に隠された謎を紐解くことで生まれる人生の輝きを描き出した。
現代の主人公セブを演じるのは、カルティエのコマーシャル撮影でクラピッシュに見出されたアブラム・ヴァプレ。彼と共に遺産の屋敷を捜索する、賑やかで個性的な親戚役には、『画家ボナール ピエールとマルト』などのヴァンサン・マケーニュ、『最高の花婿』シリーズのジュリア・ピアトン、『パリのどこかで、あなたと』などクラピッシュ作品でおなじみのジヌディーヌ・スアレム。
19世紀の物語の主人公アデルには、名優ヴァンサン・ランドンとサンドリーヌ・キベルランの娘で、『スザンヌ、16歳』で監督・主演デビューを果たした期待の新人スザンヌ・ランドン。アデルのパリ滞在を支える友人アナトール役に、イレーヌ・ジャコブの息子で『Winter boy』『動物界』で話題になったポール・キルシェ、ルシアン役に『モンテ・クリスト伯』のヴァシリ・シュナイダー。ノルマンディーに残した恋人ガスパール役を、第79回カンヌ国際映画祭『Coward』で男優賞を受賞した注目のヴァランタン・カンパーニュが務め、若手俳優たちが生き生きと物語の脇を固める。
さらに、『幻滅』のセシル・ドゥ・フランス、『私は確信する』のオリヴィエ・グルメなどの名優や、クラピッシュ監督の熱望により出演し、劇中でも歌を披露するミュージシャンのPOMなど、バラエティ豊かなフランスの俳優たちの息の合った競演が、家族のルーツを探る物語に、心地よさと温かさをもたらしている。
このたび解禁された場面写真は7点。＜遺産の屋敷＞に集まった4人の子孫たちが、100年以上の時を経て見つかった祖先の手紙に見入る姿や、19世紀ベル・エポック時代を生きたアデルが、住み慣れたノルマンディーを離れ、大きな荷物を抱えながら不安げにパリの街を歩く様子を捉えている。
そのほか、本作の重要なモチーフとなる“モネ”の大作《睡蓮》を、現代の鑑賞者たちがスマートフォンで撮影する印象的な場面も。どれも現代と19世紀、ふたつの時代を鮮やかに写し出し、本作が描く「家族と人生をめぐる物語」を象徴する場面となっている。
映画『モネと時間旅行』は、9月18日よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下ほか公開。