板倉滉が久保について言及

森保一監督率いる日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ戦（2-2）から一夜明けた6月15日（現地時間）、U-19日本代表と非公開でトレーニングマッチ（2-0、45分×1本）を実施した。

練習後、DF板倉滉が負傷交代したMF久保建英について言及。「普通に歩けたりはしていますし、軽症の可能性もある」と話した。久保はこの日、現地の病院で検査を受けた。

久保は後半25分、DFデンゼル・ダンフリースと接触して負傷。左膝を押さえて苦悶の表情も、自力で立ち上がってピッチから出た。しかし、自ら交代を要請し、FW小川航基と交代に。後半43分にMF鎌田大地のゴールが決まり、歓喜の輪に加わった久保は左足を引きずり、片足跳びのような歩き方だった。試合後には車椅子でスタジアムを後にしていた。

オランダ戦から一夜明け、主将の板倉が久保について言及。「タケ自身、『昨日よりも今日の方が膝の状態が落ち着いている』という話はしていた。普通に歩けたりはしていますし、軽症の可能性もある」と久保とのやりとりを明かし、「まだ僕もどんな感じかというところはわからないですけど、できるだけ軽症でいてほしいなというふうには思います。普通に歩けたりはしていますし、軽症の可能性もあると思うので。そこは僕もまだ詳しく聞けていないですけど、軽症であることを祈っています」と状況を気にかけた。

久保はこの日、現地の病院で検査を受けた。チームドクターの判断を待つ状況で、復帰時期は不透明。翌16日はチームオフの予定となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）