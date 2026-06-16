「自分にもっと才能があれば…」

誰しも一度はそう思ったことがあるだろう。活躍する同期、年下の有名人、同世代の天才…素直な称賛とは裏腹に「自分だって、本気出せばできるはず…」と思い悩んでいないだろうか。

「『才能がない』と諦める必要なんてない。」そう語るのは、“才能”をテーマにした漫画『左ききのエレン』で累計420万部超を突破した漫画家のかっぴー氏だ。現在はアニメ化・複数連載を抱える人気漫画家だが、実は誰よりも才能に苦悩し続け、25年以上『才能の正体』を考え続けてきた。今回はその“実践的な才能論”を初めてまとめた書籍『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』の中から、「あなたが持つ才能の正体」に迫る。

「頭がいいのに、仕事ができない人」の特徴

「頭がいい」と「仕事ができる」は違う。

よく言われることですが、実際に職場でもこういった現象は多く起きているように思います。

高学歴でも、仕事ができない人もいれば、学歴はそこまでなくても、仕事でバンバン成果を残す人はいると思います。

こういった現象が起きるのはなぜなのでしょうか。

僕は、才能について悩み、考えつづけて25年以上になります。その悩みや葛藤が描かれているマンガ『左ききのエレン』は、ありがたいことにすでに累計420万部を突破しています。

そんな中で、他ならぬ僕も「頭がいい」と「仕事ができる」は、全く別物だと考えるようになりました。

「頭がいい」はカードの1つに過ぎない

僕は、いわゆるスキル・特性など人が持つ力のことを、それぞれの局面を打開する武器＝「カード」として捉えています。僕らが持っているスキルや特性は、選手交代のように、現状を好転させるための切り札として使うことができる武器だからです。

たとえば、「頭がいい」もカードのうちの1つです。「頭がいい」からこそ、難しい理論を理解できたり、誰もできないデータ分析ができたりと、「頭がいい」は正直、とても使い勝手のよいカードでしょう。

しかし実は「頭がいい」は、万能なカードではありません。

たとえば別のカードとして、「人に可愛がられる能力」もあります。

きっと職場には「頭がいいわけではないけど、かわいげのある後輩」タイプの人がいると思います。この後輩を仮にAさんとしましょう。

このAさんは、実は職場で成果を出していたり、高い評価を得ているケースが多いはずです。

カードは使わなければ無意味

Aさんは「頭がいい」というカードを持っていません。ただその代わりに「人に可愛がられる」というカードを使って、わからないことを先輩に教えてもらったり、お客さんから契約をとってきたり、ちょっと難しい頼み事を難なくこなしたりします。

「仕事ができる」というのは、「自分が持つカードを使って、いかに成果を出すか？」の戦いです。ですから、「頭がいい」だけでも、それをうまく使えていなければ意味がありません。極論ですが、頭がよくても悪くても、「会社が求めている仕事ができるかどうか」にマッチしていなければ、意味がないのです。

だからこそ、「自分には何のカードがあるのか？」を知り、そのカードを「どう使うか？」の戦略を場所に応じて使い分ける必要があります。

仕事ができる人は、カードを無闇に使うのではなく、その先を見る視点を持っているのです。

（この記事は『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』に関する特別な書き下ろし原稿です）