雨が多い季節になりましたね。

外を走ったり、お散歩が出来ない日もあったりして、カラダがムズムズする人もいるのではないでしょうか？

今年の秋、東京の街を思う存分！歩くイベントがあるのをご存知ですか！？

『Sunrise to Sunset Walk 2026！

文字通り、日の出から日が沈むまでの時間、東京の街を歩いてまわるウォーキングイベントです。

フルマラソンに参加するのはハードルが高いけど、その距離を歩くんだったら参加してみたい！挑戦してみたい！

フルマラソンの距離だけでなく、ハーフ、さらに、今年からは12キロというコースも新設！

達成感のあとに、新しい自分に出会えるかもしれません。

お友達や家族、もちろん一人でも参加できます！

東京の魅力的な街の中を歩き、途中で気になっていた話題のお店に寄るのもOK！

一緒に歩く人とおしゃべりしながら交流を深めることも出来ちゃうんです。

スタートは、渋谷スクランブルスクエア。フィニッシュは東京湾を臨むキラナガーデン豊洲。

希望する人は、なかなか入れないSHIBUYA SKYの展望台で朝陽を見てからスタートすることもできます！

朝から刻々と変わる東京の街並みを楽しみながら、夕暮れ、そして夜景まで！東京も街を歩いて楽しみつくしてみませんか？

途中にはエイドステーションもあるので、休憩や栄養補給もできます。

さらに、ゴールではアフターケアのほかに、音楽やドリンク、フードも楽しめるアフターパーティもあります。

今からぜひ、イメージトレーニングしてみませんか？

今週は、ゲストに株式会社アールビーズの高嶋宣秀さんと矢部舞さんを迎えて、どんな町を歩くのか、魅力的なコースや、歩くことの楽しみ方、気になるイベントの内容など、たっぷりお話し伺います。

〜ラインナップ〜

【月】３回目を迎えてパワーアップ！

【火】東京の街を歩いて楽しむコース紹介

【水】スタート地点、ゴール地点でのお楽しみ

【木】不安や注意点は？よくある質問をチェック！

【金】今から準備！参加者同士の交流も

〜イベント概要〜

【タイトル】『Sunrise to Sunset Walk 2026』

【スケジュール】１１月７日土曜日

フルマラソンの距離とハーフ、１２キロ、３つのコースがあります。

＊現在、エントリー受付中！

【イベント公式サイト】https://sunrisetosunsetwalk.com