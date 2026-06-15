文具メーカー「パピアプラッツ」は、15日までに公式SNSを通じ、今月11日から14日にかけて東京・有明展示場で開催された日本最大級の文具の祭典「文具女子博トーキョー2026」における同社スタッフに「差別的な発言があった」として謝罪した。

「文具女子博トーキョー2026」は、7月22日から26日に京都で、8月19日から23日に新潟で開催が予定されている。「パピアプラッツ」はマスキングテープやシールを中心に企画販売しているステイショナリーブランドで、フルーツやお菓子などをモチーフにした可愛いシールが人気を博している。

同社の声明は以下の通り。

［お詫びとご報告］

昨夜よりSNS上にて、現在開催中のイベント「文具女子博トーキョー2026」の弊社ブースにおいて、弊社スタッフによる極めて不適切な言動（差別的な発言、公の場での配慮を欠く会話）があったとのご指摘をいただいております。

本件につきまして、まず何より、ご不快な思いをされたお客様、および関係者の皆様に、心より深くお詫び申し上げます。

弊社では、この事態を極めて重く受け止めております。

当該スタッフにつきましては、発覚後直ちにイベント会場から退かせ、厳重な事実確認を行い、社内規定に基づき厳正に対処いたします。

せっかくイベントを楽しみにしていただいた中、ブランドへの信頼を裏切るような事態となり、誠に申し訳ございません。

今後は全社を挙げてコンプライアンス教育と、接客マナーの再徹底を行い、再発防止に努めてまいります。

2026年6月13日

株式会社クレス/パピアプラッツ