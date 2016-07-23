お笑い芸人の出川哲朗（62）が13日に放送されたテレビ東京「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜後6・30）に出演。モデルでプロ雀士の岡田紗佳（32）の出身大学に驚く場面があった。

今回は島根県出雲市の「日御碕灯台」からスタートし、鳥取県の「金持神社」のゴールを目指す充電旅。岡田と合流した出川たちは昼食に島根名物「出雲そば」を堪能した。

食事で一息をつく中で、出川が「女性タレントで目指している人っていうのは誰なの?」と目標としている人物を尋ねた。これに対し、岡田は「ゴーイングマイウェイで、誰にもなったことないような人になりたい」と唯一無二の存在を目指していると回答した。

出川が「すごいね…」と戸惑いを見せると、岡田は「だって、その人の下位互換にしかなれない。その人になりたいって言っちゃったら」と理由を説明した。だが、出川は「カイゴカン?」と言葉の意味を理解できなかった。

岡田やスタッフから「下位互換」の意味を教えられた出川は「すげぇーな…ちゅうか、カッコいいし、そういう言葉もちゃんと使えるんだ」と感心しきり。続けて「またコレ言うとアレを言われるんだけどさ…」と聞きたいことがあるようだった。

言いづらそうにした出川の意図を察した岡田は「学校?学校っすか?」と確認しつつ「青学生です。青学です」と告白。出身大学を聞いた出川は「えぇ!?」と衝撃。さらに岡田は「私、全国模試6位取ったことあります」と明かすと、出川は「えぇーー!?」と再び仰天し、驚きのあまり絶句していた。