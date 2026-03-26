この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座ランチ】銀座の名門バー夜限定の名物カレーがランチ1300円で登場！エルメス横のソニー通り沿い「西五ビル」4階で、半世紀の歴史を感じながら洗練された空間で大人ランチ」と題した動画を公開した。銀座にある半世紀以上続く名門バー「JBA BAR SUZUKI」が新たにランチ営業を開始し、夜の常連客に愛されてきた名物カレーをリーズナブルに提供していることを紹介している。

動画では、銀座駅からエルメスの角を曲がったソニー通り沿いのビル4階へと進む。扉を開けると、無数のボトルが整然と並ぶバックバーと、重厚な木製のカウンターが現れ、1967年創業のオーセンティックバーならではの洗練された空間が広がっている。注目は、これまで夜の常連客の間で長く愛されてきた「5日間煮込んだバースズキのカレー」だ。

ランチタイムでは、このこだわりの名物カレーがミニサラダ付きで1,300円という価格で提供されている。映像にはスプーンでたっぷりとすくわれたカレーが映し出され、じっくりと煮込まれた濃厚なルゥの質感が食欲をそそる。ビーフとポークの深い旨みと食感に、旨みを吸い込んだホール胡椒のピリッとした味わいが重なり、まさにやみつきになる逸品に仕上がっているという。

さらに、ランチタイムはチャージ料が不要という点も、手軽に名門の味と空間を堪能できる大きな魅力だ。お昼から静かなバーカウンターでカレーを味わうという、非日常的な体験が手に入る。

銀座の夜を知る大人たちが愛する深い味わいを、気軽に楽しめる絶好の機会。動画の最後にはランチ用のポイントカードも紹介されており、自分だけの「行きつけ」を見つけたい人にとって、まずはランチタイムに足を運ぶのが正解と言えそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

銀座の名門バーが提供するカレーランチ
00:04

1967年創業、半世紀以上続くオーセンティックバーの空間
00:11

夜の常連客に愛された「5日間煮込んだ名物カレー」が登場
00:15

チャージなしで1300円、驚きのコストパフォーマンス
00:22

月水金限定、銀座での「行きつけ」探しに最適なランチタイム

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