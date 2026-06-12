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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「6月のお得情報まとめ！Wesmo・メルペイ・Visa割など今月やるべき5選」と題した動画を公開した。動画では、6月に発表された多数のキャンペーンの中から、絶対に押さえておくべき5つの情報と、その他のミドルクラスのキャンペーンについて速報形式で解説した。



動画の冒頭で紹介されたのは、JR西日本のコード決済アプリ「Wesmo!」のキャンペーンだ。7月31日まで通常0.5%の還元が8倍の4%還元となり、さらにポイントサイトや他キャンペーンの併用で「最大10.8%還元にまで持っていける」と紹介。還元上限も10万ポイントと高く、スマートコード加盟店で広く使える点が非常に魅力的だと語った。



続いて、三菱UFJ経済圏の特典を解説。口座開設やクレジットカード作成などで最大72,500円相当がもらえるキャンペーンのほか、6月1日からは三菱UFJカードで最大20%還元となる対象店舗が拡大したことに言及した。また、三井住友カードの「Vクーポン」では、7月31日までの毎週金曜日に、ニトリやヤマダデンキなどで10%還元が上乗せされるキャンペーンを紹介。「1クーポンにつき1カ月あたり上限500ポイントまで」と注意点も添えている。



さらに、Apple PayのVisaタッチ決済で10%キャッシュバックされる「Visa割」についても解説。今回はiPhoneユーザー限定となり還元の期待値は下がったものの、三井住友カードなどを活用すれば「合計30%キャッシュバックで参加できる」と攻略法を伝授した。また、6月13日から開始のメルペイキャンペーンでは、ガストやサンドラッグなど対象7店舗でそれぞれ上限1,000ポイントまでの50%還元が受けられるとし、「マックス参加すると合計14,000円使って7,000ポイントゲットできる」と熱弁した。



動画後半では、投資サービス「Funds」の口座開設と投資で最大17,000円相当がもらえる案件や、au PAYカードで3回以上利用すると1万Pontaポイントが当たるキャンペーンなど、ミドルクラスの情報も網羅的に紹介された。日々の支出を効果的に抑えたい方は、本動画で解説されている各キャンペーンの条件や期間をチェックし、自身のライフスタイルに合ったポイ活を実践してみてはいかがだろうか。